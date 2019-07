Monica Bellucci torna single, è finita con Nicolas Lefebvre

(Di martedì 2 luglio 2019)si sono lasciati. A rivelarlo in esclusiva è il magazine F che ha intervistato l’attrice. L’amore con lo scultore parigino di 18 anni più giovane di lei è arrivato al capolinea dopo poco più di un anno e nessuna effettiva ufficializzazione.Gelosissima della sua vita privata, dopo il divorzio da Vincent Cassel non aveva mai rilasciato dichiarazioni su nuove relazioni fino a quando è stata paparazzata con il beldalla chioma fluente.La coppia era poi venuta allo scoperto lo scorso maggio, durante il Festival di Cannes: un ballo, sorrisi, il ritratto di un uomo e una donna all’apparenza innamorati e affiatati. Ma l’incanto si è rotto e poco dopo l’annuncio della loro separazione. Laha raccontato nell’intervista:"Nella storia consicuramente ci siamo fatti tanto bene a vicenda e quest’uomo mi ha insegnato tante cose. È una persona che ha una vera sensibilità artistica ma il nostro volo insieme prosegue d’ora in poi su un’altra pista che è quella di un’amicizia per la vita."