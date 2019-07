M5s | Vizzini | ‘Espulsa prima di voto su dl Sicurezza bis | così garantita obbedienza’

ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2019) “Se si esce dalla linea si viene puniti”. E pure: “La mia espulsione è arrivata a ridosso delsul decretobis,si sono assicurati l’obbedienza di tutto il gruppo”. La deputata M5s Gloria, espulsa nelle scorse ore dal Movimento insieme alla collega Veronica Giannone, interpellata dall’agenzia Adnkronos ha attaccato i vertici grillini dicendo di essere stata cacciata per le sue posizioni di dissenso con il gruppo. Diversa la versione della viceministra al Mef Laura Castelli: “Se non restituisci i soldi che avevi promesso di restituire c’è qualcosa che non va”, ha dichiarato a Radio24. Sotto accusa, come scritto sul Blog delle Stelle, le assenze e i voti non in linea con il M5s, ma anche la mancata restituzione forfettaria dal mese di ottobre 2018. Venerdì 26 giugno a essere cacciata era stata la senatrice ...

