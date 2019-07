L’interessante analisi di PlayRatings | Ronaldo all’Inter l’operazione più costosa di

calcioweb.eu

(Di martedì 2 luglio 2019) In tempi in cui si parla ormai di svalutazione dei calciatori, in seguito anche all’avvento di sceicchi e magnati negli ultimi anni, emerge l’interessante osservazione di, piattaforma dieconomiche per il calcio. Considerando infatti all’attuale inflazione e le odierne condizioni economico-finanziarie, è stato possibile valutare e rapportare gli acquisti di ora a quelli passati. Al primo posto di questa speciale classifica, il trasferimento del ‘Fenomeno’all’Inter nel 1997, che ad oggi sarebbe venuto a costare ben 433 milioni di euro. Al secondo posto, il passaggio di Diego Armando Maradona dal Barcellona al Napoli nel 1984. Subito dietro, a pari merito, Michel Platini dal Saint-Etienne alla Juventus e Christian Vieri dall’Atletico Madrid alla Lazio, entrambi con una valutazione di 334 milioni. Chiudono la top ...

