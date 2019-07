Il Pd si spacca sulla Libia | avanza la linea Orfini anti Minniti

huffingtonpost

(Di martedì 2 luglio 2019) Non si è trattato di un niente di fatto. È vero che l’assemblea dei deputati del Pd, convocata per evitare una frattura nel gruppo sul rinnovo o meno della missione in, non è giunta a una conclusione condivisa. Per questo, si è deciso di aggiornarla a domattina. Ma i dem non sono usciti da quella riunione con la stessa posizione con la quale erano entrati: la pattuglia dei dissidenti capeggiata da Matteoha visto crescere le adesioni alla propria, tanto da indurre Dario Franceschini a chiamare il time out e proporre una mediazione.Il “lodo” proposto dall’ex Ministro sfrutta il voto per parti separate già richiestorisoluzione di maggioranza (la prima a essere votata, che fa decadere di fatto le altre) e prevede il no del Pd alla premessa politica, il sì alle altre missioni – e fin qui, tutti ...

