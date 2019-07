Il “cuore” brillante di uno degli oggetti celesti più deboli | Messier 98 nel mirino di

meteoweb.eu

(Di martedì 2 luglio 2019) Si trova ad una distanza di circa 45 milioni di anni luce, nella costellazione della Chioma di Berenice, e pur avendo un ‘cuore’è unoinclusi nel catalogo astronomico: l’entità ambivalente in questione – spiega Global Science – è la galassia a spirale98, che non è sfuggita all’obiettivo di Hubble. La galassia, nota anche come Ngc 4192, Leda 39028 e Ugc 7231, fu scoperta il 15 marzo 1781 dall’astronomo francese Pierre Méchain e inserita un mese dopo da Charlesnel suo Catalogue des Nébuleuses & des amas d’Étoiles.98, che ospita una messe di stelle pari a circa mille miliardi, è ricca di idrogeno e di polveri cosmiche (le folte striature scure che si vedono nella foto); l’abbondanzaingredienti basilari per creare nuovi astri rende la galassia una delle più prolifiche e i segni ...

