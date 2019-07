Carola Rackete | oggi la decisione del gip sulla convalida dell’arresto

Inchiesta sulla foto segnaletica di capitan Carola Rackete finita sul social russo VKontakte : Una foto della comandante della SeaWatch, Carola Rackete, scattata durante le procedura delle fotografie segnaletiche nell’hotspot della polizia a Lampedusa, è incredibilmente finita, la sera del 29 giugno, sul sito russo VKontakte e - leggermente tagliata - su alcuni siti d’informazione italiani. Segno che chi l’ha postata su VKontakte aveva la fo...

Carola Rackete dal gip. I pm : «Impatto con motovedetta voluto - non c'era necessità» : «Ho agito per stato di necessità, i migranti minacciavano il suicidio, non potevo attendere oltre. Per giorni ho chiesto alle autorità un porto sicuro, ma non ho mai avuto...

SEA WATCH 3 - Carola Rackete RESTA AI DOMICILIARI/ Salvini "criminale - la espelleremo" : Sea WATCH 3, dopo interrogatorio CAROLA RACKETE RESTA ai DOMICILIARI: domani Gip decide sull'arresto. Pm 'speronato apposta Gdf', Salvini 'criminale'

Donati oltre 500mila euro! La raccolta fondi per la capitana Carola Rackete è un boom : «Chi salva vite non è un criminale! Chi usa la sua vita per salvare le vite degli altri, non sarà mai un criminale! Da nessuna parte nel mondo e certamente non nella nostra Europa libera, democratica e amichevole». Questo il messaggio che accompagna la raccolta fondi lanciata per l’assistenza legale a Carola Rackete, comandante della Sea Watch 3 arrestata dopo l’attracco al porto di Lampedusa. E in poche ore ha già superato i 500mila ...

Sea Watch - Matteo Salvini : "Qualsiasi sia la decisione - espelleremo comunque la fuorilegge Carola Rackete" : Matteo Salvini non ci sta e replica alla decisione del giudice per le indagini preliminari di Agrigento, Alessandra Vella,di notificare la decisione sull'arresto solo domattina: "Da giustizia mi aspetto pene severe per chi ha attentato alla vita di militari italiani e ha ignorato ripetutamente le no

Carola Rackete interrogatorio : “La motovedetta della finanza doveva spostarsi - i migranti volevano suicidarsi - ho dovuto” : interrogatorio di Carola Rackete dal gip, la sua versione sulle scelte prese «Ho agito per stato di necessità, i migranti minacciavano il suicidio, non potevo attendere oltre. Per giorni ho chiesto alle autorità un porto sicuro, ma non ho mai avuto risposta». Davanti al Gip di Agrigento, la capitana Carola Rackete ha rivendicato ogni scelta fatta dal … Continue reading Carola Rackete interrogatorio: “La motovedetta della finanza ...

Carola Rackete dal gip. I pm : «Impatto con motovedetta voluto - non c'era necessità» : «Ho agito per stato di necessità, i migranti minacciavano il suicidio, non potevo attendere oltre. Per giorni ho chiesto alle autorità un porto sicuro, ma non ho mai avuto...

Sea Watch - l’interrogatorio di Carola Rackete : «Non volevo colpire la Gdf». Salvini : «Criminale - resti in carcere» : E’ accusata di resistenza e tentato naufragio. I pm hanno chiesto per lei solo il divieto di dimora in provincia di Agrigento. Il vicepremier: «Non venga a rompere le palle qua»

Carola Rackete - i pm : «Per Sea Watch non c'era necessità di forzare il blocco». Chiesto il divieto di dimora per la capitana : Per la Sea Watch non c'era necessità di forzare il blocco: lo ha detto il procuratore capo di Agrigento, Luigi Patronaggio, dopo l'udienza di convalida dell'arresto della...

Emma Marrone criticata dopo aver difeso su Instagram Carola Rackete : Scontro molto duro quello che c’è stato tra Emma Marrone e alcuni utenti dei suoi canali social. La cantante, infatti, spesso commenta casi di attualità senza timore di esprimere la sua opinione e senza paura delle reazioni che potrebbero avere i suoi fan. Questa volta a scatenare i commenti degli haters sono state le parole che Emma ha speso sul caso della Sea Watch, la nave attraccata a Lampedusa il 29 giugno. La vicenda ha diviso l’opinione ...

Non c'era stato di necessità! La capitana Carola Rackete resta ai domiciliari : Per la procura di Agrigento: "Non era obbligata a entrare in porto violando l'alt della Guardia di Finanza". Tutto rinviato a domani: sono queste le indiscrezioni che trapelano dal tribunale di Agrigento, al termine dell’interrogatorio di Carola Rackete, la capitana della Sea Watch 3 interrogata in questo lunedì presso la procura della città dei templi.-- Il sostituto Salvatore Vella, come riferisce l’Agi, ha dichiarato che ...

Sea Watch - Matteo Salvini : “Espelleremo comunque Carola Rackete - la capitana fuorilegge” : Matteo Salvini ha così commentato la conclusione dell'udienza di convalida dell'arresto della capitana: "Dalla giustizia mi aspetto pene severe per chi ha attentato alla vita di militari italiani e ha ignorato ripetutamente le nostre leggi. Dagli altri Paesi europei mi aspetto silenzio e rispetto. In ogni caso, siamo comunque pronti ad espellere la ricca fuorilegge tedesca".Continua a leggere

Carola Rackete non ha agito in stato di necessità - dice il procuratore di Agrigento : "La comandante di Sea Watch, Carola Rackete, non ha agito in stato di necessità. Abbiamo proceduto all'arresto perché, a nostro parere, non era obbligata ad entrare in porto violando l'alt della Guardia di Finanza". Lo ha detto il procuratore della Repubblica di Agrigento, Luigi Patronaggio, al termine dell'udienza di convalida dell'arresto della comandante di Sea Watch. Patronaggio, in un breve incontro con la stampa ha aggiunto: "A nostro ...

Sea Watch - l’interrogatorio di Carola Rackete : «Non volevo colpire la Gdf». Salvini : «Criminale - resti in carcere : E’ accusata di resistenza e tentato naufragio. I pm hanno chiesto per lei solo il divieto di dimora in provincia di Agrigento. Il vicepremier: «Non venga a rompere le palle qua»