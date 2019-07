UFC 239 | Jones vs Santos a Las Vegas | domenica 7 luglio in diretta su DAZN

Blastingnews

(Di lunedì 1 luglio 2019) Ritorna nel weekend l'appuntamento con i grandi eventi targati Ultimate Fighting Championship (UFC), la promotion di arti marziali miste più importante al mondo. Sabato 6(le prime ore diin Italia) alla T-Mobile Arena di Las(Nevada, Stati Uniti) andrà in scena UFC 239, che vedrà come evento principale la sfida per il titolo dei mediomassimi tra Jone Thiago. Non meno affascinante il sottoclou, con il match tra Amanda Nunes e Holly Holm valido per il titolo dei pesi gallo che si presenta altrettanto affascinante. Jonre indiscusso nei mediomassimi: sarà ancora lui il campione dopo UFC 239? Ancora una volta Jonsi trova a difendere la sua cintura di campione UFC, ormai nelle sue mani dal 2011. Pur avendola persa causa squalifica, il 31enne atleta statunitense è riconosciuto come il padrone della categoria ormai da quasi un ...

alexdandi : Vi chiedo scusa per una telecronaca un po’ sotto tono da parte mia. Non mi sentivo molto bene ed ho dovuto dosare l… -