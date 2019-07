Sesso tantrico | qual è la posizione ideale per fare durare ore un rapporto? “L’orgasmo

meteoweb.eu

(Di lunedì 1 luglio 2019) La Sessuologa Rosamaria Spina è intervenuta nel corso del programma “GeneticaOggi” condotto da Andrea Lupoli su Radio Cusano Campus, riguardo ile la possibilità di avere rapporti sessuali della durata di alcune ore. “Si pensa all’orgasmo come punto di arrivo di unsessuale – ha spiegato la Dott.ssa Spina- ma nelè importante ciò che avviene prima e durante ile questo non è un approccio completamente sbagliato. Noi dobbiamo considerare che vedere l’orgasmo come la meta ultima di unsessuale molto spesso diventa fuorviante e fonte di stress e preoccupazioni sia nell’uomo che nella donna. La donna non sempre riesce a raggiungere l’orgasmo con la penetrazione e inizia a pensare che magari è ‘malata’ oppure pensa che ama meno il proprio partner e questo porta a preoccupazione e disagio. ...

