Sardegna | Centrosinistra sconfitto Ballottaggi | affluenza a picco | 40%

Ballottaggi : Sardegna - batosta centrosinistra; affluenza al 40% : Nella giornata del trionfo dell'astensionismo in Sardegna il centrosinistra subisce una doppia sconfitta. Ai Ballottaggi di Sassari e Monserrato (Cagliari), dove hanno votato rispettivamente appena il 40,9% e il 41,15%, hanno vinto in modo netto due candidati, entrambi ex sindaci, sostenuti ufficialmente da liste civiche, ma su cui si sono riversati voti degli elettori del centrodestra. Rispetto al primo turno il calo dei votanti è stato ...

Sardegna - Cagliari al centrodestra ma il centrosinistra vuole ricontare le schede. Male M5S : Paolo Truzzu, consigliere regionale di FdI, è il nuovo sindaco di Cagliari. Il candidato del centrodestra vince al primo turno - manca ancora solo una sezione sulle 174 - con il 50,19% il...

Amministrative in Sardegna - Cagliari e Alghero al centrodestra. Centrosinistra chiede riconteggio : Il centrodestra avanza ancora in Sardegna e dopo otto anni riconquista Cagliari, citta' andata anticipatamente alle urne per la scelta dell'ex sindaco Massimo Zedda, sconfitto alle regionali dalla Lega-Psd'Az di Christian Solinas, di optare per il seggio in Consiglio regionale. Il centrodestra strappa anche il governo di Alghero al Centrosinistra, che invece conquista Sinnai, altro Comune dell'area metropolitana di Cagliari con oltre 15mila ...

Sardegna - il flop del Pd (e del centrosinistra) che perde voti e Cagliari : Pina Francone Dopo otto anni, il centrodestra riconquista il capoluogo di regione per un pugno di voti. La scelta sbagliata di Zedda condanna i dem Ha lasciato la fascia tricolore da sindaco di Cagliari per correre alla guida della regione Sardegna e ha perso (sconfitto dal candidato del centrodestra Christian Solinas) due volte, perché il capoluogo sardo, oggi, ha un nuovo primo cittadino di Fratelli d'Italia, Paolo Truzzu. Insomma, ...

Elezioni in Sardegna - centrodestra verso la vittoria a Cagliari. Centrosinistra in testa a Sassari : Ci sono almeno tre buoni motivi per osservare con una certa attenzione i risultati delle Elezioni amministrative della Sardegna. Visto da Roma il voto isolano aveva il valore di un tentativo di ripartenza per il Pd di Zingaretti e l’importanza di una prova di tenuta per il centrodestra sempre più a trazione leghista. Aveva un certo peso anche per i...

Comunali in Sardegna - a Cagliari testa a testa tra Centrodestra e Centrosinistra. Nell?isola primo sindaco leghista : Uno spoglio molto lento nella notte per le elezioni Comunali sarde. A Cagliari è subito testa a testa a fil di quorum del 50 per cento tra i candidati di Centrodestra Paolo Truzzu e Francesca...