Pamela Prati torna a far parlare di sé Il retroscena choc svelato da un furioso Signorini

Pamela Prati assente al Chi Summer Tour - Alfonso Signorini : “Indagine in corso - resterà a casa” : Pamela Prati, ospite annunciata del Chi Summer Tour, non prenderà parte al tradizionale evento estivo annuale. A spiegare le ragioni dell’assenza è stato Alfonso Signorini: “Sarebbe venuta molto volentieri però io non avrei dovuto chiedere nulla della vicenda di Marco Caltagirone. Le ho detto: ‘Scusa ma che vieni a fare?!’”.Continua a leggere

Mara Venier responsabile del caso “Pamela Prati” lei stessa lo confessa : Mara Venier racconta alcuni dettagli particolari del caso “Pamela Prati” Mara Venier torna a parlare di Pamela Prati e racconta un retroscena sull’intervista rilasciata dalla showgirl sarda a Domenica In. Era marzo quando l’ex star del Bagaglino, ospite del contenitore domenicale della Rai, annunciò le nozze con Mark Caltagirone, raccontando anche di aver adottato due bambini, Sebastian e Rebecca. Da quel momento Dagospia iniziò ad ...

Pamela Prati ha fatto una figura di m****! Malgioglio cambia idea e critica la showgirl : Era stato dalla sua parte per molto tempo, poi anche Cristiano Malgioglio ha dovuto cedere all’evidenza dei fatti: Mark Caltagirone non esiste. E così l’opinionista del Grande Fratello ha cambiato idea e commentato duramente l’intero affaire Prati. Appena qualche mese fa, il celebre paroliere italiano aveva risposto così a chi gli aveva chiesto un’opinione sulle vicende del matrimonio di Pamela Prati: “Anche a me ha ...

Mara Venier sul caso Pamela Prati : “Mi è dispiaciuto per lei” : Mara Venier commenta l’ospitata di Pamela Prati a Domenica In: “Mi chiamò in lacrime” Intervistata da La Stampa, Mara Venier ha commentato per la prima volta l’ospitata ormai diventata iconica di Pamela Prati a Domenica In, dove nel corso dell’intervista la Prati parlava della sua nuova vita da moglie e mamma di due bambini (Sebastian e Rebecca). La Venier, a distanza di mesi e dopo tutto quello che ha travolo la ...

Pamela Prati dopo lo scandalo fa vacanze di lusso : dopo mesi e mesi che si è parlato di Pamela Prati e del caso Mark Caltagirone, la showgirl ha deciso di regalarsi un po’ di relax con le vacanze estive. Pamela infatti è tornata su “Instagram” e sta regalando ai suoi follower degli scorci della sue vacanze, come il video che ha postato nelle stories che la vedeva in barca sorridente e spensierata assieme all’amica Valeria Marini. Non mancano poi foto in costume o di un dopo cena in vestiti ...

