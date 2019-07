Naspi | disoccupazione Inps | importo 2019 e come presentare domanda

scuolainforma

(Di lunedì 1 luglio 2019) Laè l’indennità di, erogata dall’a chi ha perso il lavoro e ai precari a cui scade il contratto e hanno determinati requisiti. A breve molti precari della scuola saranno interessati a presentarla.e quandoCi sono 68 giorni di tempo dallo stato diperla, ma per chi la inoltra entro 8 giorni dal termine del lavoro, l’indennità decorrerà dall’ottavo giorno successivo alla scadenza del contratto. Per chi la presenta dopo 8 giorni, la decorrenza verrà posticipata. Lava presentata esclusivamente per via telematica sul sito(oppure tramite CAF, presentando gli appositi documenti). Abbiamo approfondito l’argomento dellain un precedente articolo.dellaLa normativa prevede che la misura della prestazioneè ...

giovanniproto67 : RT @giovanniproto67: Di cui non si ha traccia neanche nella quantificazione del Prodotto interno lordo (Pil).Cambia anche l’assegno di rico… - giovanniproto67 : Di cui non si ha traccia neanche nella quantificazione del Prodotto interno lordo (Pil).Cambia anche l’assegno di r… - 8020Tizio : @giuliana_i9168 @rosadineve @ValerioMalvezzi Non funziona così. Io ho dovuto sospendere P.IVA perchè non mi pagavan… -