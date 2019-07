Giulia Cavaglià informa i suoi followers di non stare più con Manuel

Giulia Cavaglia contro Manuel Galiano : “Sputi fango per uscirne meglio - ti comporti come un bambino” : Le parole di Manuel Galiano sembrano essere arrivate alle orecchie di Giulia Cavaglia. L'ex tronista di 'Uomini e Donne' ha replicato a quanto detto dal corteggiatore. Lo ha accusato di "sputare fango per uscire meglio" dalla loro rottura. Poi ha aggiunto: "Hai avuto l'atteggiamento di un bambino che sbatte i piedi".Continua a leggere

Uomini E Donne : è ufficialmentefinita tra Giulia Cavaglià e Manuel Galiano. Leggi lo sfogo dell’ex tronista… : The end, è finita la love story tra Giulia Cavaglia e Manuel Galiano. La coppia sbocciata sotto i riflettori di Uomini e Donne ha rotto ufficialmente. Ad annunciarlo è stata l’ex tronista, attraverso una... L'articolo Uomini E Donne: è ufficialmentefinita tra Giulia Cavaglià e Manuel Galiano. Leggi lo sfogo dell’ex tronista… proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Manuel Galiano parla della rottura con Giulia Cavaglia : “Vittimismo senza senso - ti ho coperto” : Manuel Galiano ha rotto il silenzio sulla rottura con Giulia Cavaglia. L'ex corteggiatore di 'Uomini e Donne' ha dichiarato di reputare senza senso il vittimismo dell'ex tronista. Quindi ha aggiunto che sarebbe stato pronto a coprirla ancora per mesi: "Mi sarei preso altri 3 mesi di insulti pur di coprirti e comportarmi da signore nei tuoi confronti".Continua a leggere

Giulia Cavaglia e Manuel Galiano si sono lasciati - Raffaella Mennoia : “Tornino a ‘UeD’ a spiegare” : Dopo la fine della relazione tra Angela Nasti e Alessio Campoli, giunge al capolinea anche la storia tra Manuel Galiano e Giulia Cavaglia. Raffaella Mennoia, autrice di 'Uomini e Donne', ha rivolto un appello a troniste e corteggiatori. Li ha invitati a recarsi in studio a settembre per avere un confronto.Continua a leggere

Uomini e Donne : Giulia Cavaglià spiega perché è finita con Manuel : Giulia Cavaglià e Manuel Galiano si sono lasciati. Lei: “Ci sto male” La storia d’amore tra Giulia Cavaglià e Manuel Galiano è finita. Si sperava in un loro chiarimento e invece pochi minuti fa, attraverso una serie di Instagram Story, l’ex tronista di Uomini e Donne ha spiegato i motivi dietro la rottura: “Manuel e io non stiamo più insieme per tanti motivi. Ci ho messo l’anima in questo rapporto, ma le ...

Giulia Cavaglià e Manuel Galiano si sono lasciati (video) : Con una serie di Instagram Stories, oggi pomeriggio, Giulia Cavaglià ha comunicato a tutti i propri followers che la storia con Manuel Galiano (sua scelta ad 'Uomini e Donne') è ufficialmente terminata.prosegui la letturaGiulia Cavaglià e Manuel Galiano si sono lasciati (video) pubblicato su Gossipblog.it 30 giugno 2019 16:25.

Giulia Cavaglià conferma : 'Io e Manuel non stiamo più insieme - si è rivelato un flop' : La storia d'amore tra Giulia Cavaglià e Manuel Galiano, è ufficialmente finita: a confermare il gossip che circolava in rete da qualche giorno, è stata l'ex tronista di Uomini e Donne in alcuni video che ha postato su Instagram. Nel primo pomeriggio di domenica 30 giugno, dunque, la torinese ha informato i fan che il suo ormai ex fidanzato è stato una grande delusione per lei: secondo il racconto fatto dalla ragazza, il comportamento del ...

Giulia Cavaglià e Manuel Galiano si sono lasciati - l’ex tronista : “Lui non era ciò che immaginavo” : È finita tra breve relazione tra Giulia Cavaglià e Manuel Galiano, sua scelta a Uomini e Donne. È stata la ex tronista a ufficializzare via Instagram la fine della loro relazione. Parole amare quelle di Giulia che parla di una profonda delusione: “Le mie aspettative si sono rivelate un flop, così come la persona che avevo accanto”.Continua a leggere

Giulia Cavaglià e Manuel Galiano hanno chiarito? Spunta l’indizio : Giulia Cavaglià ha perdonato Manuel Galiano dopo il presunto tradimento? Il gossip nasce e cresce negli ambienti pruriginosi e il ‘dopo Uomini e Donne’ è un ambiente dove viene alimentato senza sosta. Dopo la fine della storia tra Angela Nasti e Alessio Campoli è arrivato il momento di Manuel Galiano e Giulia Cavaglià. I due sembravano felici e innamorati fino a quando il mormorio non si è fatto più insistente: Manuel ha tradito ...

Uomini e Donne - «Manuel Galiano ha tradito Giulia Cavaglià. Ho la certezza» : la testimonianza di un'ex concorrente di Temptation Island : Giulia Cavaglià ammette di essere confusa dopo la notizia del tradimento di Manuel Galiano. A raccontare come stanno le cose è un'ex protagonista di Temtation Island, Giada...

Giulia Cavaglià : "Manuel? Non mi strappo i capelli per un uomo" (video) : Con una serie di Instagram Stories, Giulia Cavaglià rompe finalmente il silenzio sul presunto tradimento del fidanzato Manuel Galiano ad Ibiza:prosegui la letturaGiulia Cavaglià: "Manuel? Non mi strappo i capelli per un uomo" (video) pubblicato su Gossipblog.it 28 giugno 2019 20:34.

Giulia Cavaglià sul presunto tradimento di Manuel Galiano : “Ci sono cose non chiare” : Da giorni si rincorrono le voci sulla coppia uscita da Uomini e Donne meno di un mese fa. Lui l'avrebbe tradita con una ragazza a Ibiza, stando alle indiscrezioni che circolano sul web. Dopo un lungo silenzio, Giulia ha parlato: "Ci sono sicuramente delle cose che non mi sono chiare e che non so bene come risolverò".-- Gira voce che lui si sia divertito a Ibiza con un'altra ragazza: una circostanza che Manuel ha smentito con forza e su cui la ...

Giulia Cavaglià e Manuel Galiano in crisi. Lei : “Chiedo comprensione” : Manuel Galiano delude Giulia Cavaglià? Parla l’ex tronista di Uomini e Donne Questi giorni sono stati decisamente complicati per Giulia Cavaglià e Manuel Galiano. Difatti per i pochi che non lo sapessero è arrivata una segnalazione su un presunto tradimento di quest’ultimo che ha creato un putiferio mediatico. E dopo tanto parlare di questa faccenda, finalmente Giulia Cavaglià ha rotto il silenzio, asserendo su instagram: ...

U&D - Giulia Cavaglià rompe il silenzio : 'Non mi strappo i capelli per nessuno' : In questi ultimi giorni Giulia Cavaglià e Manuel Galiano sono finiti al centro dell'attenzione del popolo del web per via di un presunto tradimento da parte di lui. A lanciare l'indiscrezione riguardo la vicenda è stata l'influencer Deianira Marzano, seguita da Amedeo Venza, ex corteggiatore di Uomini e Donne. I due hanno pubblicato un video sui loro profili social in cui si intravede la sagoma di un uomo. molto simile a quella dell'ex ...