ilfattoquotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2019) Chi frequenta spesso le stazioni conosce molto bene la voce familiare che annuncia ritardi e annullamenti dei treni, attraverso l’altoparlante. Così, domenica 30 giugno alla stazioneCentrale, quando 16 passeggeri hanno sentito un annuncio di undi 15sulin partenza per, hanno pensato si trattasse della “solita storia” e sono rimasti lì, sotto il solleone, ad aspettare. Peccato che, come riporta Il Mattino, poco dopo, cioè alle 12:57, il treno sia sparito dal display. Cancellato? No. Partito. In pratica, l’annuncio dlera un falso allarme. Trenitalia ha spiegato che si è trattato di un errore nel “sistema elettronico degli annunci alla Clientela”. “Si tratta di un sistema gestito da Rete Ferroviaria Italiana (RFI) che si occupa per intero dell’infrastruttura – fanno sapere da Trenitalia ...

Noovyis : Un nuovo post (Frecciarossa Napoli- Milano in ritardo di 15 minuti: l’annuncio beffa che lascia in stazione 16 pass… - Cascavel47 : Frecciarossa Napoli- Milano in ritardo di 15 minuti: l’annuncio beffa che lascia in stazione 16 passeggeri… - TutteLeNotizie : Frecciarossa Napoli- Milano in ritardo di 15 minuti: l’annuncio beffa che lascia in… -