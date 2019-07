Danno erariale alla Federico II | il prof faceva anche l' ingegnere Sigilli a barca e

In mezz’ora - Alessandro di Battista : “Indosso i vestiti della Rai - se me li portassi via sarebbe pure un Danno erariale” : Negli ultimi giorni Alessandro Di Battista, dopo l’annuncio di una ricandidatura in caso di elezioni anticipate, è tornato al centro della scena mediatica. Domenica 23 giugno l’ex deputato del Movimento 5 Stelle è stato ospite di Lucia Annuziata a In mezz’ora in più, in onda su Rai3 (per presentare “Politicamente scorretto”, edito da Paper First), protagonista di un episodio piuttosto particolare che non è passato ...

Gdf - in 17 mesi scoperti 13mila evasori totali e 6 miliardi di Danno erariale. Irregolare il 40% degli appalti controllati : Frodi, evasione fiscale, appropriazioni indebite. La Guardia di finanza ha fatto nell’ultimo anno e mezzo circa centomila indagini e messo in atto più di un milione e mezzo di interventi. Nell’ambito della lotta all’economia sommersa ha individuato 13.285 evasori totali, cioè persone che non hai mai dichiarato nulla e che hanno evaso complessivamente 3,4 miliardi di Iva. I dati, riferiti al periodo gennaio 2018-maggio 2019, ...

Casapound - Corte dei Conti : “Danno erariale da occupazione - Miur e Demanio risarciscano 4 - 6 milioni di euro” : Un danno alle casse dell’erario di 4 milioni e 600 mila euro. E’ quanto generato dall’occupazione per oltre 15 anni del palazzo a Roma dove c’è la sede di Casapound a Roma. E’ quanto calcolato dai magistrati della Corte dei Conti di Roma nell’invito a dedurre che rappresenta una sorta di chiusura delle indagini. A risarcire il danno erariale per omessa disponibilità del bene e mancata riscossione dei canoni dovranno essere nove dirigenti ...

Milano - procura contabile contesta Danno erariale a viceministro Garavaglia : “Vendita sottoprezzo di palazzo ex Asl” : La procura della Corte dei Conti della Lombardia ha notificato un invito a dedurre al viceministro leghista all’Economia Massimo Garavaglia e altre tre persone per danno erariale in relazione alla “vendita sottoprezzo” e alla locazione di un immobile, palazzo Beretta a Milano, ceduto da Ats Milano, ex azienda sanitaria Asl. La contestazione riguarda l’esponente del Carroccio in relazione al sua carica di assessore regionale ...

Roberto Formigoni - procura Corte dei Conti chiede 60 milioni di euro di Danno erariale a imputati del processo Maugeri : Sessanta milioni di euro. A tanto ammonta, secondo la procura lombarda della Corte dei Conti, il danno erariale procurato dall’ex governatore Roberto Formigoni, la Fondazione Maugeri e gli altri imputati nel procedimento sulla vicenda dei finanziamenti erogati dalla Regione Lombardia alla Maugeri fino al 2011. E ora la procura contabile chiede il conto al Celeste, che sul fronte penale è già stato condannato in via definitiva per ...

Napoli - Danno erariale da 30 milioni : nei guai 9 dirigenti del Demanio : Roma, 8 mag., askanews, - Al termine di una complessa attività d'indagine delegata dalla Procura Regionale della Corte dei Conti per la Campania, i Finanzieri del Comando Provinciale di Napoli hanno ...