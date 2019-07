Cos' è l' inchiesta Angeli e Demoni

ilgiornale

(Di lunedì 1 luglio 2019) Costanza Tosi I servizi sociali falsificavano relazioni per riuscire ad allontanare i bambini dalle proprie famiglie per darli in affido ad amici e conoscenti Falsificavano relazioni per riuscire ad allontanare i bambini dalle proprie famiglie per darli in affido ad amici e conoscenti. Tutto dietro un lauto compenso, e non solo. Anche per “fattore ideologico”. I soldi contavano poco per alcuni, mentre, per altri, tanto. Era questo il modus operandi utilizzato dai servizi sociali della Val D’Enza finiti al centro dell’coordinata dalla procura di Reggio Emilia che prende il nome di “”. Le carte della procura svelano un’enorme rete fatta di intrecci e atrocità. Accordi sottobanco e favoritismi sulla pelle dei bambini. Anni che gli hanno permesso di mettere su un vero e proprio business. Agivano indisturbati per anni. Le indagini Tutto è cominciano ...

