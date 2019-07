Conti pubblici,cala fabbisogno a giugno

ildel settore statale: aè stato pari a 800mln, in diminuzione di circa 2.500 mln rispetto al corrispondente mese dello scorso anno (3.305 mln). Ildel primo semestre dell'anno in corso presenta un valore pari a 33,374 mld,in riduzione di circa 7,9 mld su stesso perio 2018. Al risultato positivo ha contribuito una contrazione di pagamenti di circa 800mln, dovuta principalmente ai minori prelevamenti daidi tesoreria intestati agli Enti territoriali e a una minore spesa per interessi.(Di lunedì 1 luglio 2019)