Carlin Dunne | morto il pilota 36enne A poche centinaia di metri dal traguardo | stava per

(Di lunedì 1 luglio 2019)didal. Ilsi è schiantato a un terzo di miglio dalla bandiera a scacchi della celebre gara in quota del Pikes Peak in Colorado. Inutili i soccorsi immediati, ildel Ducati Team Spider Grips, 36 anni, originario di Santa Barbara, èsul colpo. In sella alla Ducati Streetfighter V4 Prototype,probabilmente per battere un nuovo record del percorso, dopo essere partito in pole position, ed aver dominato i primi tre settori di gara. Espertoe già detentore di diversi record sulla stessa pista, secondo i media localisarebbe finito in un avvallamento del terreno, e la sua moto finita fuori strada, nonostante le strade del Pikes Peak siano completamente asfaltate da otto anni. Il celebre tracciato è lungo quasi 20 chiloed è tutto in salita: 156 i tornanti, quasi tremilail dislivello ...

