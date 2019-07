Calcio | Universiadi 2019 | i 20 convocati dell’Italia di mister Daniele Arrigoni

oasport

(Di lunedì 1 luglio 2019) Ormai ci siamo, mancano poche ore all’inizio delle: Napoli e la Campania ospiteranno migliaia di atleti provenienti da tutto il mondo. Tra le tante discipline proposte non poteva mancare il. L’Italia parteciperà sia al torneo maschile che a quello femminile, in quanto Paese ospitante. Il commissario tecnico degli azzurri è, che nella sua carriera ha allenato anche squadre di Serie A come il Cagliari dal 2004 al 2006, il Livorno nella stagione 2006-07, il Bologna nel campionato 2008-09 ed il Cesena, nell’ultima esperienza nella massima serie, nell’annata 2011-12. L’Italia è stata inserita nel Gone B insieme a Messico ed Ucraina, le prime due classificate avranno accesso ai quarti di finale. L’esordio è previsto per domani, martedì 2 luglio allo stadio Arechi di Salerno contro la compagine centroamericana. Gli ...

