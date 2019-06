Ultime Notizie Roma del 30-06-2019 ore 12 | 10

Scuola - precariato docenti e ATA Ultime Notizie : interrogazione al Miur firmata Lucia Azzolina : L’onorevole Lucia Azzolina del Movimento 5 Stelle ha presentato un’interrogazione al Miur in merito alla gestione del personale scolastico. Lucia Azzolina chiede nuove immissioni in ruolo per docenti e ATA ‘Vorrei si procedesse a destinare la metà dei posti liberati dall’accoglimento delle domande per Quota 100 al personale ATA e al personale docente – ha scritto la deputata pentastellata – per nuove immissioni in ...

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Chiesti 50 milioni al Psg per Donnarumma - Ultime Notizie - : CALCIOMERCATO MILAN NEWS, il Gruppo Elliott avrebbe chiesto 50 milioni di euro al Paris Saint German per Gigio Donnarumma., ultime notizie,

Ultime Notizie Roma del 30-06-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale un giorno della redazione appuntamento con l’informazione Luigi in studio incontro storico tra il presidente americano Donald Trump ed il presidente della Corea del Nord Kim jong-un al confine delle due coree i due leader hanno attraversato il confine insieme sono tornata al sud dove si è affacciato anche il presidente sudcoreano Moon jae in cui c’era un grande conflitto un tremendo conflitto e morte ...

Ultime Notizie Roma del 30-06-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalle redazioni e Gabriella Luigi in studio accuse e polemiche ma anche solidarietà per la comandante della Sea Watch 3 Carola dopo la decisione di far attaccare la sua nave a Lampedusa resistente agli altri della Guardia di Finanza e l’arresto la donna è domiciliari e rischia una pena da 3 a 10 anni duro la fondo da parte della Francia che ha annunciato che ...

Ultime Notizie Roma del 29-06-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione sabato 29 giugno in studio Giulia Ferrigno il premier e Giuseppe Conti le ministro dell’economia Tria sono stati impegnati interrati negoziati con gli esponenti della commissione Ue in occasione del G20 in Giappone per evitare la procedura di infrazione lezioni sono utilizza addetto Tria Perché l’azione del Governo il risultato di una politica di bilancio molto oculata e ...

Ultime Notizie Roma del 29-06-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Frascarelli il presidente statunitense Donald Trump ha detto di aver avuto con l’omologo fino ai suoi binchia 1 incontro eccellente durato circa 80 minuti di colloquio tra Stati Uniti e sono ritornato in carreggiata ha detto Trump interessato dai media Alla fine dell’incontro con il presidente è così Aggiungendo che i negoziati stanno continuando ricordo tra ...

Ultime Notizie Roma del 29-06-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberto Frascarelli l’accordo tra l’Italia e l’Unione Europea sarebbe molto vicino potrebbe avere diverse sfaccettature quel che è certo è che Roma sarebbe sempre più vicina l’obiettivo evitare una procedura che in questo momento sarebbe devastante per i ponti e il governo italiani almeno per ora le ipotesi più accreditate secondo pizza seguendo da ...

Ultime Notizie Roma del 29-06-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale ritrovati dalla redazione in studio Roberta per un accordo 19 + 1 sul clima Come accade alla G20 di Buenos Aires anche ad Osaka leader del G20 secondo quanto si apprende non sono riusciti a convincere di giungere ad una Di che nazionalità è sul clima Washington ha Infatti ribadito la sua contrarietà all’accordo di Parigi al quale nel documento finale gli altri 19 liter confermeranno il sostegno che presidenti ...