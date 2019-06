Blastingnews

(Di domenica 30 giugno 2019)Dee Andrea Iannone da quando sono usciti allo scoperto sono una delle coppie più chiacchierate dell'estate. Come spesso accade per le coppie vip, i diretti interessati vengono colpiti da critiche positive e negative. Nel caso die Andrea, mentre i fan sono al settimo cielo, Cecilia Rodriguez non sembra gradire la nuova relazione del suo ex cognato. In occasione del Pitti Uomo di Firenze, la sorellina di Belen aveva deciso di non rispondere alla domanda del giornalista, sorprendendo anche il suo fidanzato. In un secondo momento invece, in un'intervista di coppia con Ignazio Moser, la Rodriguez ha sparato a zero sulla neo coppia: "Si troveranno bene, perché sono alti entrambi un metro e una banana", una provocazione che ha scatenato la reazione dell'influencer. Attraverso una Instragram Story infattisi è tolta qualche sassolino dalla scarpa: "A chi dice che ...

ElisaDiGiacomo : Raffaella Mennoia commenta il botta e risposta tra 'Cechu' e Giulia De Lellis - zazoomblog : Caso Cecilia Rodriguez – Giulia De Lellis Raffaella Mennoia: “Usa l’ironia solo chi è all’altezza” - #Cecilia… - infoitcultura : De Lellis e Cecilia, botta e risposta: interviene Raffaella Mennoia -