Futuro Insigne – ADL non chiude alla cessione ma detta i tempi

De Laurentiis incensa Manolas e parla del Futuro di Allan e Insigne : De Laurentiis incensa Manolas e parla del futuro di Allan e Insigne Ai margini di un evento tenutosi alla Camera dei Deputati, tra i tanti ospiti presenti, ai microfoni dei giornalisti ha parlato anche il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Il numero uno azzurro si è concentrato soprattutto sul mercato, con i partenopei protagonisti in questi ultimi giorni: nel mirino restano sempre il difensore greco della Roma Kostas Manolas e ...

Lorenzo Insigne - addio al Napoli per il Psg? Ecco la giornata decisiva per il suo Futuro : Una bomba di mercato, quella che scuote Napoli: il futuro di Lorenzo Insigne potrebbe essere a Parigi, al Paris-Saint Germain. Il club transalpino, infatti, ha messo gli occhi sul gioiello dei partenopei. Al Psg, Insigne ritroverebbe Marco Verratti e potrebbe giocarsi la Champions League. La notizia

Con l’exploit in Nazionale Insigne può decidere del suo Futuro : Tra i tanti contendenti per il reparto offensivo dell’Italia che si appresta a giocare l’Europeo c’è un nome soltanto che è sicuro, scrive Repubblica. E’ quello di Lorenzo Insigne. In Nazionale l’attaccante elargisce gol e assist. E proprio i due gol contro la Grecia e la Bosnia e l’assist per il gol di Verratti potrebbero rappresentare una carta in più da giocare per il suo futuro. futuro di cui si parlerà la ...

La settimana prossima un incontro per discutere del Futuro dei fratelli Insigne : Il Corriere del Mezzogiorno scrive che la settimana prossima Raiola incontrerà il Napoli per discutere della trattativa per Lozano ma anche del futuro di Lorenzo Insigne e del fratello Roberto. Insigne è reduce da due bellissimi gol in Nazionale, con un exploit che ha aumentato sicuramente il suo appeal rispetto alla stagione appena conclusa con il club di Ancelotti, che invece si è rivelata piuttosto opaca. Sul tavolo della discussione anche il ...

Insigne ed il possibile Futuro di Sarri alla Juventus : “spero cambi idea” : Insigne senza peli sulla lingua: dalla stagione del Napoli alla possibilità di vedere Sarri nella panchina della Juventus nel prossimo Campionato di Serie A “Sarri alla Juve? Spero che alla fine cambi idea“. Il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, si esprime così sul possibile approdo del suo ex tecnico Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus. “Per noi giocatori del Napoli e per il popolo napoletano ha fatto tanto ...

Repubblica : Si aspetta di capire il Futuro di Insigne : Il mercato del Napoli ruota intono alle cessioni. Questo è un dato. Quindi nonostante la lunga lista di osservati nelle mani di Giuntoli, gli interrogativi sono su chi partirà. In tal senso, l’edizione odierna di Repubblica Napoli, ricorda che nulla si sa ancora del futuro di Insigne, Sono state settimane complesse, in cui i rapporti si sono inaspriti e complicati, fino al riavvicinamento. Ma da allora non si è saputo più nulla. Lorenzo, ...

Napoli-Inter - Corbo : “Due chiavi tattiche dietro il successo. Koulibaly e Insigne - due messaggi per il Futuro” : Napoli-Inter, Antonio Corbo commenta la vittoria degli azzurri nel suo editoriale per Repubblica ‘Il Graffio’: Napoli-Inter, l’editoriale di Corbo. “Parlano le panchine. Napoli e Inter vi scaricano oltre 150 milioni lasciando fuori i due attaccanti più chiacchierati, uomini di intatto valore per il mercato, ma nomi che richiamano crisi e polemiche. La penultima offre loro un’opportunità nella ripresa, quando ...

Gazzetta; “Futuro Insigne-Napoli ancora in dubbio : tre indizi lasciano aperti tutti gli scenari…” : Gazzetta dello Sport sul futuro di Lorenzo Insigne L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sul futuro di Lorenzo Insigne al Napoli, evidenziando che anche dopo il chiarimento il futuro in azzurro di Lorenzo sarebbe ancora incerto. A far dubitare sono proprio le ultime dichiarazioni rilasciate da De Laurentiis nelle ultime settimane. Ci sarebbero tre indizi: “Sosteneva Agatha Christie che tre indizi costituiscano ...

Napoli - Ancelotti pianifica il Futuro : "Insigne rinnoverà - Lozano e Trippier ci interessano" : Ancelotti si avvicina alla gara col Cagliari con l'obiettivo di chiudere bene la stagione e lo sguardo rivolto già al futuro. "Abbiamo l'opportunità di conservare il secondo posto e raggiungere gli 80 ...

Napoli - Ancelotti in conferenza parla di mercato in entrata e del Futuro di Insigne : Momento tranquillo in casa Napoli. Gli azzurri ospitano domani alle 20.30 il Cagliari di Maran. Partita che ormai ha poco da chiedere, dunque la conferenza stampa della vigilia di Carlo Ancelotti si sposta anche su altri argomenti. Ecco cosa ha detto il tecnico dei partenopei. “E’ importante la partita di domani perché abbiamo l’obiettivo di conservare il secondo posto, la voglia di cercare di fare gli 80 punti e chiudere ...

Napoli - Ancelotti svela il Futuro di Insigne : “vuole restare qui e rinnovare. Callejon? Tutto un malinteso” : L’allenatore del Napoli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con il Cagliari, soffermandosi sul futuro di Insigne “Da parte di Lorenzo c’è stata la volontà di ribadire la sua voglia di rimanere e allungare il contratto. D’altronde non c’è mai stata da parte nostra la volontà di cederlo e questa settimana è servita per dare ulteriore conferma che vuole essere una pedina importante per questa ...

Sky – Incontro De Laurentiis-Ancelotti-Insigne-Raiola : il Futuro potrebbe essere a Napoli : Dopo la foto sui social che ufficializza il rapporto con Raiola, da Sky arriva la notizia che si aspettava su Lorenzo Insigne. Secondo la redazione sportiva l’attaccante azzurro resterà a Napoli. Questa mattina ci sarebbe stato un Incontro tra Lorenzo accompagnato da Raiola e il presidente De Laurentiis con Giuntoli e il mister Ancelotti. Toni distesi tra le parti che si sono confermate la reciproca volontà di continuare insieme I ...

Caso Insigne - incontro tra Raiola ed i vertici del Napoli : deciso il Futuro! : Mino e Vincenzo Raiola hanno avuto un faccia a faccia con i vertici del Napoli: Aurelio De Laurentiis, Giuntoli ed Ancelotti Mino e Vincenzo Raiola, agenti di Lorenzo Insigne, hanno avuto quest’oggi il tanto atteso incontro con la dirigenza del Napoli. Aurelio De Laurentiis, Giuntoli, Ancelotti, gli agenti e il giocatore stesso, sono stati i protagonisti di un faccia a faccia per delineare il futuro del calciatore azzurro. Ebbene, ...