Formula 1 | Verstappen potrebbe lasciare la Red Bull | il manager di Max rivela una

Formula 1 – Leclerc euforico - Hamilton sogna una lotta con i giovani rivali - Verstappen sorride : le parole dei protagonisti delle qualifiche in Austria : Leclerc sorridente, Hamilton pronto alla lotta con i giovanissimi, Verstappen soddisfatto davanti al pubblico Red Bull: le prime parole dei protagonisti delle qualifiche del Gp d’Austria E’ un fantastico Charles Leclerc il poleman del Gp d’Austria: il giovane monegasco della Ferrari ha terminato le qualifiche al Red Bull Ring col miglior tempo, segnando anche il nuovo record della pista col crono di 1.03.003. Leclerc si è ...

Formula 1 – Le folate di vento e i dubbi sui rivali - Verstappen sincero dopo le FP2 : “non sappiamo quanto abbiano usato il motore” : Verstappen rimane fiducioso e concentrato anche dopo l’incidente nelle Fp2 a Spielberg: le parole dell’olandese della Red Bull al termine della prima giornata di prove del Gp d’Austria Nono tempo oggi pomeriggio a Spielberg per Max Verstappen, nelle seconde prove libere del Gp d’Austria, al termine delle quali è il nome di Leclerc a spiccare in vetta alla classifica dei tempi. L’olandese della Red Bull ha ...

Formula 1 – Verstappen spaventa la Red Bull : “Mercedes e Ferrari più veloci - io non voglio finire 4° fino a 35 anni” : Max Verstappen inizia ad essere stanco di finire al 4° posto: il pilota olandese dà fiducia alla Red Bull ma non vorrebbe ritrovarsi a 35 anni a lottare per stare appena fuori dal podio Dopo Mercedes e Ferrari, la Red Bull è decisamente la terza forza del campionato. Lo dicono i numeri in classifica e le prestazioni in pista, nonostante il gap con il duo di testa sia evidente. Max Verstappen, nella conferenza stampa che inaugura il weekend ...

Formula 1 – Verstappen quarto in Francia - l’olandese soddisfatto : “contento di aver chiuso tra le Ferrari” : Finire tra le Ferrari soddisfa Max Verstappen: le parole dell’olandese della Red Bull al termine del Gp di Francia quarto posto per Max Vertstappen oggi al Gp di Francia 2019: l’olandese della Red Bull si è piazzato tra le due Ferrari, di Leclerc e Vettel, oggi al Paul Ricard. Un risultato che in qualche modo soddisfa Verstappen: “chiudere in mezzo alle Ferrari su questo circuito mi fa esser molto contento. Avevo Charles ...

Formula 1 – Hamilton prende il volo - Verstappen si avvicina a Vettel : la nuova classifica piloti : Lewis Hamilton sempre più imprendibile: ecco la nuova classifica piloti dopo il Gp di Francia 2019 79ª vittoria in carriera per Lewis Hamilton oggi al Gp di Francia: ancora una doppietta per la Mercedes, con Bottas secondo a Le Castellet, seguito da Charles Leclerc e Max Verstappen. Una gara senza storia per il britannico della Mercedes, che ha preso presto il largo, gestendo impeccabilmente il suo vantaggio fino al traguardo. Applausi per ...

Formula 1 – Manovra sbagliata nelle FP2 - Hamilton fa chiarezza : “ecco cosa ho fatto appena ho visto Verstappen” : Hamilton fa chiarezza in merito alla Manovra sbagliata nelle FP2: ecco quanto accaduto dal punto di vista del pilota Mercedes Nel corso delle FP2 corse ieri sul circuito del Gp di Francia, Lewis Hamilton è stato protagonist adi una particolare Manovra che lo ha fatto finire sotto investigazione. Hamilton ha perso il controllo della sua Mercedes alla Curva 4, finendo poi fuori alla Curva 5. Nel tentativo di rientrare in pista, la sua ...

Formula 1 – Nessuna penalità per Hamilton dopo la manovra che ha ostacolato Verstappen : ecco il motivo della decisione : Lewis Hamilton graziato dopo le FP2 di Le Mans: la manovra con la quale ha ostacolato Verstappen non è stata giudicata pericolosa. Nessuna penalizzazione per il pilota Mercedes Doppio sorriso per Lewis Hamilton nella giornata di oggi. Il pilota Mercede si è visto prima confermare la vittoria nel Gp del Canada, decisione che ha scatenato la delusione di Vettel che ha parlato anche di ritiro; successivamente, la manovra con la quale ha ...

Formula 1 – Terminate le FP1 in Francia : le Mercedes fanno la voce grossa - Verstappen si mette tra le Ferrari [TEMPI] : I due alfieri delle Frecce d’Argento si piazzano davanti a tutti al termine della prima sessione di libere, Leclerc subito dietro a tre decimi La Mercedes comincia alla grande il week-end di Le Castellet, dominando la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Francia. Lewis Hamilton stacca il miglior tempo, fermando il crono sull’1:32.738 e precedendo il compagno di squadra Valtteri Bottas di 69 millesimi. Alle spalle ...

Formula 1 – In Francia si parla solo della penalità di Vettel - Verstappen spiazza tutti : “ecco cosa penso” : Max Verstappen commenta la penalità inflitta a Vettel nel corso del Gp del Canada 2019: le parole dell’olandese della Red Bull E’ tutto pronto al Paul Ricard per un nuovissimo appuntamento della stagione 2019 di Formula 1. I piloti hanno incontrato oggi la stampa e i tifosi in attesa di scendere in pista domani per le prime sessioni di prove libere del Gp di Francia 2019. Nonostante siano passate quasi due settimane, non si fa ...

Formula 1 - Helmut Marko ‘stoppa’ Max Verstappen : “vi svelo cosa ho dovuto proibirgli di fare” : Il consulente della Red Bull ha ammesso di aver proibito a Max Verstappen di provare una MotoGp Helmut Marko deve tenere a bada Max Verstappen, che continua a non fare mistero della sua passione per la MotoGp. In passato l’olandese aveva rivelato di voler provare uno dei mostri della classe regina, venendo però stoppato dal super consulente della Red Bull. photo4/Lapresse Un botta e risposta riproposto anche in questi ...

Formula 1 – Senti Max! Che frecciata di Verstappen a papà Jos : “il pilota sono io non lui” : Max Verstappen prende le distanze da papà Jos: che affondo del pilota olandese della Red Bull al padre La stagione 2019 di Formula 1 non ha regalato finora alla Red Bull e ai suoi piloti le soddisfazioni desiderate. Max Verstappen sta affrontando un periodo complicato e duro dopo i buoni risultati ottenuti lo scorso anno, che facevano sperare in una bellissima lotta a tre per il Mondiale di F1. Negli ultimi tempo si parla tanto di un ...

Formula 1 - Max Verstappen tra presente e futuro : “passare alla Mercedes? Posso dire che…” : Il pilota della Red Bull ha parlato del proprio futuro, nel quale potrebbe esserci la Mercedes Le sue prestazioni sono cresciute in maniera inversamente proporzionale agli errori, drasticamente calati ormai da qualche tempo. Max Verstappen è notevolmente maturato, grazie ovviamente alle battute a vuoto commesse negli scorsi anni. Photo4/LaPresse Adesso è un pilota veloce e consistente, tanto da attirare l’attenzione della Mercedes ...

Formula 1 – L’incidente di Magnussen penalizza Verstappen che resta fuori dal Q3 : sfortuna o strategia sbagliata? : Magnussen si schianta nel finale del Q2 delle qualifiche del Gp del Canada: secondo turno concluso in anticipo, con Verstappen grande escluso Brutto incidente durante le qualifiche del Gp del Canada. Durante il Q2, Kevin Magnussen si è schiantato contro le barriere, costringendo i commissari di gara a far sventolare la bandiera rossa. Secondo turno di qualifiche sospeso in anticipo dunque, con Max Verstappen primo degli esclusi. Il pilota ...

Formula 1 - Verstappen sfida i pronostici : “Ferrari e Mercedes favorite in Canada? Sono curioso di scoprirlo” : Il pilota della Red Bull ha parlato alla vigilia del Gran Premio del Canada, esprimendo le proprie sensazioni sull’appuntamento in programma a Montreal Nel Principato è andato vicino alla vittoria, salvo poi essere retrocesso in quarta posizione per unsafe release. In Canada Max Verstappen vuole riprendersi quanto lasciato per strada a Monaco, ma non sarà facile considerando le caratteristiche della pista di ...