Formula 1 – Errore clamoroso della Ferrari in Austria | il pit stop di Vettel è

Formula 1 – Bottas commenta l’incidente delle FP2 : “ho perso il posteriore - il vento punisce ogni errore che facciamo” : Valtteri Bottas contro le barriere nelle FP2 del Gp d’Austria: il pilota Mercedes spiega le dinamiche dell’incidente e dà la colpa al vento Brutto incidente per Valtteri Bottas nelle FP2. Il pilota Mercedes ha avuto un problema nella seconda sessione di prove libere del Gp d’Austria, finendo contro le barriere e distruggendo entrambe le gomme anteriori della sua monoposto. Intervistato a Sky Sport, il finlandese ha ...

Formula 1 – Leclerc fa mea culpa : “errore mio in Q3. Domani è diverso da Monaco - niente rischi inutili” : Charles Leclerc fa mea culpa dopo le qualifiche: il giovane pilota Ferrari spiega l’errore nel Q3 che gli è costato diversi secondi di svantaggio da Hamilton e Vettel Nonostante il terzo posto ottenuto dopo le qualifiche del Gp del Canada, Charles Leclerc non riesce a sorridere completamente. Il giovane pilota Ferrari si rammarica per un errore nel Q3 che gli è costato diversi secondi di gap da Hamilton e Vettel, ma che probabilmente ...

Formula 1 - Binotto ammette il clamoroso errore della Ferrari : “vi spiego cosa abbiamo combinato” : Il team principal della Ferrari è apparso davanti ai media per spiegare i motivi che hanno portato agli errori commessi oggi dal Cavallino in qualifica a Monaco Una giornata da dimenticare per la Ferrari, errori su errori hanno infatti caratterizzato le qualifiche del Gp di Monaco del Cavallino, riuscito a strappare solo un quarto posto con Vettel. Photo4/LaPresse Per via di alcuni calcoli errati fatti al box, Leclerc partirà sedicesimo ...