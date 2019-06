Commissione Ue | Italia decisiva per la nomina di Timmermans Salvini contro | ma lui dice

Rutte sulla procedura di infrazione contro l'Italia : 'Commissione Ue deve intervenire' : Quello dell'Italia con l'Europa rischia di essere un braccio di ferro costante. La notizia è che, nelle ultime ore, rischia di poterlo diventare anche con ciascuno stato membro. Si, perché la questione Sea Watch ha fatto più volte esprimere il Ministro dell'Interno Matteo Salvini termini non esattamente lusinghieri nei confronti dell'Olanda e della Germania. Il tutto è nato dal fatto che entrambi i paesi, in merito alla questione nave Sea Watch ...

Italia anti-Weidmann con Weber La partita della Commissione Ue : Francia e Germania. Ancora da lì, dal duopolio Parigi-Berlino, in un feeling rinnovato anche dal trattato di Aquisgrana arriveranno le discussioni che cercheranno di sbloccare il dossier nomine nell’Unione europea, con in primis le ambitissime poltrone di presidenza della Commissione europea e della Bce Segui su affarItaliani.it

Salvini : “Commissione Ue vecchia e delegittimata - non può sanzionare l’Italia” : La «vecchia e delegittimata» Commissione Ue «non può imporre sanzioni» all’Italia. Lo ha detto il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini nel corso di una diretta Facebook parlando di quanto emerso oggi nel corso del vertice sui temi economici. «Oggi ci siamo trovati dicendo che una Commissione uscente, vecchia, delegittimata dal voto di...

Commissione Ue - dai tecnici di Juncker arriva l'ok alla procedura di infrazione : vogliono uccidere l'Italia : Il Comitato economico e finanziario dell'Ue appoggia la posizione della Commissione sulla procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia. L'esecutivo comunitario avrebbe - secondo fonti Ue - ritenuto "giustificata" la misura per deficit eccessivo relativo al 2018. Resta dunque da vedere se il Paes

Commissione Europea - confermato Valdis Dombrovskis : il rigorista che odia l'Italia : La nuova Europa continuerà ad odiare l'Italia. Una doccia gelida per il governo gialloverde, arrivata con la designazione da parte del governo lettone di Valdis Dombrovskis come commissario per la prossima Commissione Europea. La notizia è stata fatta trapelare dall'Agi. A stretto giro di posta è ar

La Commissione boccia l’Italia sul debito e il governo si fa prudente : Roma. Il report della Commissione europea, quello che doveva valutare il rispetto delle regole fiscali sul deficit e sul debito, ha espresso il responso che tutti si aspettavano: l’Italia non rispetta i criteri europei nel 2018, nel 2019 e non lo farà neppure nel 2020, e pertanto “è giustificata l’a

Debito eccessivo - la Commissione UE chiede la procedura di infrazione per l'Italia : Il Debito eccessivo costa all'Italia una già da tempo annunciata apertura della procedura di infrazione. E' giunta puntuale la comunicazione ufficiale della Commissione Europea, che adesso passa il proprio dossier ai governi europei. Questi ultimi dovranno esprimersi riguardo all'apertura formale di una procedura contro il nostro paese. Se così fosse, diventeremmo i primi a subire tale trattamento.Troppo Debito e impegni non mantenutiPer ...

