Calciomercato | il punto sulle trattative | la Fiorentina chiude Bennacer | duello

(Di domenica 30 giugno 2019) Si sta perre una settimana movimentata per quanto riguarda il, le squadre hanno avviato diverseche dovrebbero trovare epilogo positivo entro le prossime ore. Il Genoa si aggiunge alla corsa con Farias, si preannuncia un testa a testa con il Lecce, il Sassuolo ha chiuso per Caputo e come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ ha sondato il terreno anche per Inglese. Per l’attacco del Bologna spunta il nome di Nestorovski, sondaggio anche per Aleesami mentre il Siviglia potrebbe pensare di pagare la clausola di Pulgar fissata a 12 milioni di euro. Laè ad un passo da, il Brescia mette la freccia per Giaccherini, per la fascia la Spal pensa a Beghetto del Frosinone. La Sampdoria per l’attacco ha messo nel mirino il classe ’98 Brekalo del Wolfsburg., la Roma in pole per Barella e l’Inter può ...

