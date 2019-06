Cagliari | uccisa a coltellate | arrestato il fratello “Ammazzata per l’eredità del padre”

ilfattoquotidiano

(Di domenica 30 giugno 2019) Da quando era morto il padre tredici anni fa litigavano per l’eredità. È questo secondo gli inquirenti il motivo per cui Massimiliano Mallus ha ucciso la sorella Susanna nella notte tra venerdì e sabato, dopo l’ennesima lite. La donna è statada diciotto, tre delle quali mortali, nella sua casa a Quartu, in provincia di. Ilè stato fermato, a ventiquattro ore dall’omicidio, nella serata di sabato, mentre si aggirava in stato confusionale per le strade della cittàdina. I due fratelli vivevano in due case confinanti. Da un lato Massimiliano Mallus, di 52 anni, con la moglie, e nell’altra abitazione la sorella di 55 anni insieme alla madre di 84 anni, che ha difficoltà a deambulare. La figlia si prendeva cura di lei. Secondo le prime ricostruzioni,e sorella intorno alle 21 e 30 di venerdì hanno avuto una prima violenta ...

