Box Office USA 30 giugno Toy Story 4 saldo in testa

(Di domenica 30 giugno 2019) Box30Italia – USABoxUSA 30Toy4 ancora inIn attesa che Spider – Man: Far From Home stravolga il boxamericano e non solo, Toy4 mantiene lacon 57 milioni di dollari e più di 230 milioni di dollari nei soli stati uniti, facendo registrare un +4% rispetto al terzo capitolo dopo 10 giorni in sala.Subito dietro due novità Annabelle 3 con 31 milioni totali e Yesterday con 17 milioni un dato soddisfacente per una commedia così particolare. Avengers: Endgame torna al cinema incassando altri 5,5 milioni.BoxItalia 30I dati saranno inseriti lunedìBoxItalia 23Incassi Italia 30I dati saranno inseriti lunedìA sabato 29Toy4 aveva raggiunto 1,5 milioni complessivi con al secondo posto Arrivederci Professore e al terzo Nurayev – The White Crow. Tra le novità 78 mila ...

