A Napoli è già Manolas mania

Gianluca Di Marzio : “Ci sono complicazioni per Manolas al Napoli” : la lunga attesa per la chiusura dell’affare Manolas sta facendo sorgere dubbi che ci sia ancora qualche problema nella trattativa. Dopo Alfredo Pedullà anche il giornalista di Sky Gianluca Di Marzio su twitter parla delle ultime notizie che arrivano e delle parti ancora al lavoro #Calciomercato | Parti a lavoro per chiudere entro oggi il trasferimento di #Manolas al #Napolihttps://t.co/Bdig8Ps3le — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) 30 ...

Manolas ha già trovato casa a Napoli : il difensore avrà un vicino d’eccezione. Il retroscena : Manolas ha già trovato casa a Napoli: il difensore avrà un vicino d’eccezione Manolas ha già trovato casa a Napoli: il difensore avrà un vicino d’eccezione. L’ operazione è in dirittura d’ arrivo, presto il difensore si trasferirà in azzurro. Quindi sarebbe già partita la ricerca di un un appartamento nel capoluogo partenopeo e, stando a quanto si apprende dall’ edizione odierna de ‘La Gazzetta dello ...

Maxi clausola in vista per Fabian. Il Napoli lavora per scoraggiare le pretendenti : Avevamo già riportato, ieri, quanto annunciato da Sky circa il rinnovo di Fabian Ruiz. Il Napoli ha deciso di rispondere alle avances del real Madrid per lo spagnolo blindando il suo gioiello fino al 2024 con un ingaggio notevole ed eliminando la clausola rescissoria. La Gazzetta dello Sport torna oggi sull’argomento ma con una novità. De Laurentiis una clausola vuole inserirla eccome, secondo la rosea, e anche Maxi. Qualcosa di grosso che ...

MANOLAS-Napoli E DIAWARA-ROMA : CI SIAMO/ Tifosi giallorossi furiosi sui social : Manolas al Napoli e Diawara alla Roma, affare in definizione: il centrale difensivo guadagnerà 4,5 milioni di euro a stagione, le ultime notizie.

[FOTO] Paolo Cannavaro oggi festeggia 38 anni - il Napoli fa gli auguri su Twitter : Storico capitano del club azzurro, Paolo Cannavaro compie oggi gli anni: 38 per l’esattezza. L’ex capitano azzurro, fratello di Fabio Cannavaro (Campione del mondo 2006) anch’egli ex difensore del Napoli, oggi si trova in Cina. Paolo ricopre l’incarico di collaboratore tecnico del Guangzhou Hengda Taobao Zuqiu Julebu o semplicemente Guangzhou, squadra allenata dal fratello Fabio. Ricordato per aver contribuito alla storica promozione del ...

Benevento - il Napoli non esercita la contro-opzione per Roberto Insigne : il calciatore resta in giallorosso : Il Benevento ha comunicato con una nota che Roberto Insigne, protagonista della scorsa stagione resterà ai sanniti, poiché il Napoli non ha esercitato il contro-riscatto per l’ala, fratello di Lorenzo. Roberto Insigne ha realizzato 8 reti in 27 presenze nella stagione da poco conclusasi. Caos in Serie A e Serie B, la Procura indaga su Cagliari-Frosinone: in arrivo i deferimenti? L'articolo Benevento, il Napoli non esercita la ...

Manolas chiama Trigoria per avere novità. Lui ha già scelto Napoli : La trattativa tra Roma e Napoli per l’acquisto di Manolas è a un punto fermo. Nessun passo in avanti, scrive la Gazzetta dello Sport. Il club giallorosso insiste per il pagamento pieno della clausola di 36 milioni di euro, il Napoli vorrebbe strappare un po’ di sconto. De Laurentiis ha detto che per lui la clausola è eccessiva e cerca di portare la Roma allo sfinimento. Del resto il Napoli non ha fretta. Mentre la Roma sì. Pallotta ...

Napoli - il Papa arriva alla facoltà di Teologia : Napoli abbraccia Papa Francesco. Il Pontefice è giunto alla Pontificia facoltà di Teologia dell'Italia Meridionale dove è relatore e chiude i lavori del convegno di due giorni 'La Teologia dopo Veritatis gaudium nel contesto del Mediterraneo'. Ad accoglierlo il cardinale Crescenzio Sepe. (Lapresse) Redazione ?

Papa alla facoltà di teologia di Napoli : 9.55 Papa Francesco è in visita a Napoli.Accolto dalla folla alla facoltà di teologia dell'Italia meridionale dove presiederà un convegno. Presenti il sindaco Luigi de Magistris,il presidente della giunta regionale della Campania Vincenzo De Luca,oltre all'arcivescovo di Napoli Crescenzio Sepe. Il Papa ha fatto gli auguri di buon onomastico al sindaco essendo oggi San Luigi. Ha strettto la mano a molti fedeli assiepati lungo le transenne, ...

Etna - 44 studenti di geologia dell’Università Federico II di Napoli in missione sul vulcano : Un gruppo di studenti del corso di laurea magistrale in geologia dell’universita’ Federico II di Napoli e’ stato in missione studio sull’Etna nei giorni scorsi per approfondire alcuni aspetti del magmatismo e degli ambienti tettonici. Sono stati 44 gli studenti campani, accompagnati dal prof. Leone Melluso, che hanno effettuato diverse escursioni: dalla Schiena dell’Asino fino alla Valle del Bove, Piano del Vescovo, ...

Sky - Massara : “James Rodriguez-Napoli annuncio entro 48 ore! Strategia chiara per Manolas…” : Massara, James-Napoli possibile annuncio entro 48 ore Il giornalista di Sky Sport Dario Massara è intervenuto alla trasmissione radiofonica Radio Gol su Radio Kiss Kiss Napoli. “Credo che le parole di De Laurentiis su James Rodriguez non lasciano spazio a tante ipotesi: entro 48 ore potrebbe arrivare l’annuncio. C’è da limare la cifra del prestito e del riscatto ma dopo la prestazione di stanotte non sarà ...

Da Roma : “Manolas al Napoli solo ad una condizione. I giallorossi vogliono due azzurri” : Da Roma: “Manolas al Napoli solo ad una condizione. I giallorossi vogliono due azzurri” Da Roma: “Manolas al Napoli solo ad una condizione. I giallorossi vogliono due azzurri”. La Roma in pieno caos e con le casse non proprio floride, dopo il fallimento della passata stagione culminata, ricordiamolo, con un vero e proprio putiferio scatenato dall’ inchiesta di Repubblica. Non ultimo l’ addio di Francesco ...

Napoli - sgominata la rete del boss Di Lauro : in cella killer e fiancheggiatori - 13 arresti : Una rete in grado di assicurare per quasi quindici anni la latitanza di Marco Di Lauro. Un network in grado di riciclare proventi del denaro sporco - droga ed estorsioni - ed assicurare entrate ai...

