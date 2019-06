Uomini e Donne | che fine hanno fatto Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi? Parla lei

caffeinamagazine

(Di sabato 29 giugno 2019) Chedi? La coppia è nata qualche mese fa, quando lui, tronista, ha deciso di uscire dal programma con lei e non con Giulia Cavaglia, poi diventata a sua volta tronista. Beh, a differenza degli ultimi ex protagonisti del trono classico che sono già ‘scoppiati’, la loro relazione procede a gonfie vele.convivono a Latina, città dove si trova anche la famiglia dell’ex corteggiatrice. È stato lui a spostarsi per amore, segno che non può più fare a meno della sua. Anche se in tv non li abbiamo più vista, la coppia nata nello studio di Maria De Filippi continua a essere molto seguita dai fan. Sui social, certo. Ed è stato lì, su Instagram, che la bellaha deciso di soddisfare qualche curiosità dei follower rispondendo a qualche domanda. (Continua dopo la foto) Ovviamente gli utenti si sono ...

matteosalvinimi : Solidarietà alle donne e agli uomini delle Forze dell’Ordine e della Guardia di Finanza in particolare, visto che p… - luigidimaio : Un nostro poliziotto è stato accoltellato a Roma mentre svolgeva come ogni giorno il suo lavoro. in questo momento… - mannocchia : Le donne e gli uomini della Sea Watch non sono eroi. Sono persone normali che praticano l’esercizio quotidiano del… -