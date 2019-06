Tuttosport | Il prossimo obiettivo di mercato è Veretout

ilnapolista

(Di sabato 29 giugno 2019) L’edizione odierna difa il punto sulle trattative didel Napoli che chiuso l’affare Manolas si concentra su Veretout. “Offrendo alla Fiorentina il cartellino di Marko Rog, il Napoli potrebbe accontentare il centrocampista francese, desideroso di vestire la maglia azzurra. Ma il Napoli dovrà prendere una decisione entro lunedì, poi Veretout prenderà un’altra strada: il Milan è in vantaggio sulla Roma”. La trattativa dovrebbe essere facilitata dal fatto che Montella ha segnalato diversi giocatori del Napoli tra le sue preferenze: Roberto Inglese, Adam Ounas e Nikola Maksimovic Ma De Laurentiis ha deicso di non farsi mai trovare impreparato in questa sessione di“se non andasse in porto l’operazione Veretout, il ds Giuntoli darebbe un’accelerata sull’acquisto di un giovane centrocampista tra Elif Elmas (19) del Fenerbache e Agustín Almendra (19) del Boca ...

