Pronostico San Jose Earthquakes Vs Los Angeles Galaxy | Mls 30-06-19 e Analisi

Pronostico FK Feronikeli-FC Santa Coloma - preliminare Champions League 28-6-2019 : Pronostico KF Feronikeli-FC Santa Coloma, finale preliminare di Champions League, venerdì 28 giugno 2019Pronostico//Champions League – Eccola, la finalissima (!) tra il Feronikeli, che praticamente gioca in casa essendo stato il Kosovo designato come sede del mini-torneo ed il Santa Coloma per assegnare l’unico posticino disponibile nel primo turno di Champions League. Un preliminare del preliminare, dunque, per scremare le peggiori tra le ...

Pronostico Kazakistan vs San Marino - Qualificazioni Euro 2020 - 11-06-2019 e Info : Qualificazioni Euro 2020, gruppo I, analisi e Pronostico di Kazakistan-San Marino, martedì 11 giugno 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.E’ tempo di Qualificazioni ai prossimi Europei e di sfide interessanti. Nel girone I il Kazakistan ospita San Marino, in una gara che può permettergli d’insidiare Scozia e Russia. La partita potrebbe regalare molti gol, dato che la difesa sammarinese è una delle peggiori di tutti i ...

Pronostico San Josè Earthquakes Vs Dallas - Mls 08-06-19 e Analisi : Pronostico e Analisi San Josè Earthquakes – Dallas, Mls, 15^ Giornata, Sabato 8 Giugno 2019 ore 21.30SAN JOSE’ Earthquakes / Dallas / MLS / Analisi – La quindicesima giornata di Mls metterà una scena uno scontro diretto molto importante del girone West; all’Avaya Stadium, San Josè Earthquakes e Dallas si giocano una buona fetta di stagione, con gli ospiti avanti di 3 punti ma che se la dovranno vedere con una delle ...