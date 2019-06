Mondiali di calcio femminile | semifinale e futuro | le azzurre vogliono tutto 

Mondiali femminili di calcio - è il giorno del big match Italia-Olanda – LA DIRETTA : Per la storia e per continuare il sogno. La Nazionale femminile italiana è in campo contro l’Olanda a Valenciennes, in Francia, per centrare un obiettivo mai raggiunto prima nella sua storia: la semifinale di un Mondiale, un traguardo quasi inimmaginabile alla vigilia della spedizione. Un appuntamento che arriva a 19 anni dalla mitica sfida tra gli azzurri e gli Orange all’Europeo, quello del ‘cucchiaio’ di Totti che battendo van der ...

VIDEO Italia-Olanda - vigilia rovente a Valenciennes : le azzurre cercano l’impresa ai Mondiali di calcio femminile : Mancano poche ore al fischio d’inizio di Italia-Olanda, quarto di finale dei Mondiali 2019 di calcio femminile. Le azzurre scenderanno in campo a Valenciennes (Francia) alle ore 15.00 per inseguire un’impresa: battere le Campionesse d’Europa, qualificarsi alle semifinali e staccare il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Le ragazze di Milena Bertolini sono cariche per una partita che può scrivere la storia del nostro movimento, ...

LIVE italia-Olanda - Mondiali calcio femminile in DIRETTA : azzurre - serve l’impresa per cambiare la storia! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di italia-Olanda (29 giugno) – La presentazione di italia-Olanda – Le probabili formazioni di italia-Olanda – I precedenti tra Italia e Olanda Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE italia-Olanda, quarto di finale dei Mondiali 2019 di calcio femminile. Le azzurre vanno a caccia dell’impresa quest’oggi a Valenciennes (ore 15.00), affrontando le ...

Italia-Olanda - quarto di finale Mondiali calcio femminile in diretta su Rai1 e Sky : Il quarto di finale dei Mondiali di calcio femminile, in corso in Francia, Italia-Olanda, in programma oggi, sabato 29 giugno, con calcio di inizio alle ore 15, sarà trasmesso in diretta da Valenciennes da Rai e Sky. Si tratta di un quarto di finale storico per entrambe le Nazionali: l'Olanda, campione d'Europa in carica (titolo conquistato nel 2017), non era mai arrivata così in alto in un Mondiale, l'Italia, invece, che i quarti li aveva ...

LIVE Italia-Olanda calcio femminile - Mondiali 2019 in DIRETTA : orario - tv - streaming e programma : Si giocherà oggi alle ore 15 il quarto di finale tra Italia e Olanda. Le azzurre stanno vivendo un sogno dopo aver eliminato la Cina con il risultato di 2-0 grazie alle reti di Valentina Giacinti e di Aurora Galli e non vogliono fermarsi. Una vittoria contro le Orange varrebbe infatti l’ingresso tra le prime quattro squadre al Mondo e il pass per le Olimpiadi del 2020. Dal loro canto le neerlandesi vengono da un successo più sofferto del ...

Germania-Svezia - Mondiali calcio femminile 2019 oggi : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : L’ultimo quarto di finale dei Mondiali di calcio femminile andrà in scena alle ore 18.30 e metterà di fronte la Germania e la Svezia: le teutoniche hanno battuto la Nigeria agli ottavi per 3-0, dopo aver superato il girone a punteggio pieno senza subire reti, mentre le scandinave hanno battuto di misura il Canada dopo aver chiuso il raggruppamento alle spalle degli USA. In palio in questa partita anche la qualificazione alle Olimpiadi di ...

Italia-Olanda - Mondiali calcio femminile 2019 oggi : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : oggi è il giorno del giudizio. Sabato 29 giugno (ore 15.00, diretta televisiva su Sky Sport e su Rai 1) allo Stade du Hainaut di Valenciennes (Francia) ci godremo il quarto di finale dei Mondiali 2019 di calcio femminile tra l’Italia di Milena Bertolini e l’Olanda. Le azzurre, dopo aver sconfitto la Cina 2-0 grazie ai gol di Valentina Giacinti e di Aurora “Iaia” Galli, vogliono dar seguito alle loro imprese. La prossima ...

Mondiali calcio femminile 2019 oggi - gli orari delle partite e come vederle in tv e streaming : Giornata molto calda in Francia, dove sono in corso i quarti di finale dei Mondiali di calcio femminile 2019, con ben due partite in programma quest’oggi, a cominciare dalle ore 15, quando l’Italia di Milena Bertolini proverà a continuare il suo cammino, affrontando una formazione ben strutturata come l’Olanda del fenomeno Vivianne Miedema. Alle 18.30, invece, toccherà alla Germania, che se la vedrà in quel di Rennes contro la ...

Mondiali di Calcio Femminile - Quarti - Italia vs Olanda | Diretta Rai 1 e Sky Sport : Sarà ancora una volta lo ‘Stade du Hainaut’ di Valenciennes, già teatro delle gare del girone con Australia e Brasile e tutto esaurito per l’occasione (in tribuna sono attesi il presidente FIFA...

VIDEO Francia-Stati Uniti 1-2 - Highlights - gol e sintesi Mondiali calcio femminile. Decisiva la doppietta di Rapinoe : Secondo quarto di finale divertente ai Mondiali di calcio femminile: gli Stati Uniti eliminano la Francia padrona di casa per 2-1 grazie ad una doppietta di Rapinoe, che rende vano il gol nel finale di Renard. Gli USA affronteranno l’Inghilterra in semifinale, mentre domani verrà delineata la seconda sfiida per un posto in finale. Highlights Francia-Stati Uniti 1-2 roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : la classifica marcatrici. Morgan e Kerr in testa con 5 gol - Galli e Girelli quota 3 : I Mondiali 2019 di Calcio femminile si disputano in Francia dal 7 giugno al 7 luglio, le migliori 24 Nazionali del Pianeta si daranno battaglia per la conquista del trofeo. Le giocatrici cercheranno di conquistare anche la Scarpa d’Oro riservata alla miglior bomber della rassegna iridata. Di seguito la classifica marcatrici dei Mondiali 2019 di Calcio femminile. classifica MARCATRICI Mondiali Calcio femminile 2019: 5 GOL: Morgan (USA) Kerr ...

Mondiali di calcio femminile – La Francia eliminata a testa alta - una doppietta di Rapinoe trascina gli USA in semifinale : Rapinoe trascina gli USA in semifinale: eliminate le padrone di casa della Francia 2-1 Si inizia a delineare il quadro delle semifinali dei Mondiali di calcio femminile 2019. Dopo la vittoria di ieri dell’Inghilterra contro la Norvegia, anche gli USA questa sera possono festeggiare per aver staccato il pass per la prossima fase della rassegna iridata. Una doppietta di Rapinoe ha permesso agli USA di raggiungere l’Inghilterra in ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : Francia-Stati Uniti 1-2. La doppietta di Rapinoe spinge le americane in semifinale : Gli Stati Uniti raggiungono l’Inghilterra nella prima semifinale dei Mondiali di Calcio femminile battendo per 2-1 le padrone di casa della Francia grazie alla doppietta di Rapinoe, mentre a nulla serve la rete di Renard per le transalpine. Da questo risultato scaturiscono altri verdetti: la Gran Bretagna prenderà parte al prossimo torneo olimpico grazie alla semifinale raggiunta proprio dall’Inghilterra, mentre per gli altri due ...