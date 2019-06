Manuel Galiano | Giada Giovinelli sul presunto tradimento | Ha tradito Giulia | è una

U&D : Giulia e Manuel non si sarebbero lasciati - in un video di lei si sentirebbe Galiano : La relazione di coppia tra Giulia Cavaglià e Manuel Galiano forse non è finita. Nonostante le voci che stanno circolando sul web sul presunto tradimento di Manuel nei confronti di Giulia, molto probabilmente i due ieri sera erano insieme ad una festa in piscina. Infatti, in una Instagram Stories pubblicata dalla Cavaglià, si sentirebbe la voce del suo fidanzato domandare se ha voglia di fare un bagno nella piscina inquadrata dalla ragazza. È ...

Giada di Temptation Island stronca Manuel Galiano : 'Brutta persona - certa che ha tradito' : Dopo gli exploit social di Deianira Marzano e Amedeo Venza, un altro volto noto si è esposto su Instagram per attaccare Manuel Galiano. Giada Giovanelli, che con il ragazzo ha condiviso l'esperienza di Temptation Island l'anno scorso, ha usato parole molto dure per descriverlo e si è detta certa del tradimento che si dice abbia inflitto a Giulia Cavaglià. Anche Giada contro Manuel sui social Sembra essere diventato un tiro al bersaglio quello ...

Giulia Cavaglià sul presunto tradimento di Manuel Galiano : “Ci sono cose non chiare” : Da giorni si rincorrono le voci sulla coppia uscita da Uomini e Donne meno di un mese fa. Lui l'avrebbe tradita con una ragazza a Ibiza, stando alle indiscrezioni che circolano sul web. Dopo un lungo silenzio, Giulia ha parlato: "Ci sono sicuramente delle cose che non mi sono chiare e che non so bene come risolverò".-- Gira voce che lui si sia divertito a Ibiza con un'altra ragazza: una circostanza che Manuel ha smentito con forza e su cui la ...

Giulia Cavaglià e Manuel Galiano in crisi. Lei : “Chiedo comprensione” : Manuel Galiano delude Giulia Cavaglià? Parla l’ex tronista di Uomini e Donne Questi giorni sono stati decisamente complicati per Giulia Cavaglià e Manuel Galiano. Difatti per i pochi che non lo sapessero è arrivata una segnalazione su un presunto tradimento di quest’ultimo che ha creato un putiferio mediatico. E dopo tanto parlare di questa faccenda, finalmente Giulia Cavaglià ha rotto il silenzio, asserendo su instagram: ...

Uomini e Donne : Giulio Raselli : "Tra Giulia Cavaglia e Manuel Galiano è un momento complicato" : L'ex corteggiatore torna sui social dopo l'avventura a Temptation Island e dice la sua sulla storia d'amore la torinese e l'ex rivale del dating show di Uomini e Donne.

Uomini e donne - Manuel Galiano : "Deianira Marzano signora plasticona". Lei : "Un complimento" : Le voci del presunto tradimento di Manuel Galiano ai danni di Giulia Cavaglià continuano a rincorrersi. Dopo la smentita dell'ex corteggiatore di Uomini e donne, è arrivata la replica di una delle sue più decise accusatrici, ossia Deianira Marzano, definita dal ragazzo "signora plasticona"Il fatto che tu mi abbia chiamato signora plasticona lo prendo come un complimento, poi aggiungo che io le corna non le faccio e non le tengo e infine ...

Manuel Galiano - lacrime in aeroporto per Giulia Cavaglia? ‘Ho preferito ricevere insulti e fango’ : Non basta il caldo torrido degli ultimi giorni di giugno, no, ci si mette anche il giallo sul presunto tradimento di Manuel Galiano ai danni di Giulia Cavaglia a rendere torrida la settimana. Rapido riassunto delle puntate precedenti: Giulia sceglie Manuel a Uomini e donne, le prime settimane scorrono serene, lui poi va a Ibiza con gli amici, il web parla di crisi in corso, arrivano segnalazioni circa un tradimento con una certa Erika di ...

Manuel Galiano nega la rottura con Giulia Cavaglia con un post su Instagram : L'ex corteggiatore di Uomini e Donne, Manuel Galiano dopo essere stato attaccato prima da Deianira Marzano e poi da Amedeo Venza riguardo al presunto tradimento ai danni di Giulia Cavaglia, ha deciso di intervenire con un post su Instagram per replicare a queste pesanti accuse. In particolare, il ragazzo dopo essere profondamente scosso da tutte queste accuse nei suoi confronti e dopo essere stato avvistato in lacrime all'Aeroporto di Ibiza, ha ...

Manuel Galiano - Deianira sbotta : “Non faccio corna - ti hanno preso per il…” : Deianira Marzano, nuovo affondo a Manuel Galiano: ci sono le prove del tradimento? Non terminerà di certo in questi giorni la querelle tra Deianira Marzano e Manuel Galiano: la prima ha pubblicato su Instagram dei video che confermerebbero il tradimento del ragazzo nei confronti di Giulia Cavaglia; l’ex corteggiatore di Uomini e Donne, invece, si […] L'articolo Manuel Galiano, Deianira sbotta: “Non faccio corna, ti hanno preso ...

Manuel Galiano replica alle accuse di Deanira e Venza : 'Plasticona e mister morto di fame' : Negli ultimi giorni non si sta facendo altro che parlare del presunto tradimento di Manuel Galiano, l'ex corteggiatore di Uomini e Donne e attuale fidanzato di Giulia Cavaglià. Ad aver lanciato l'indiscrezione è stata l'influencer Deianira Marzano e l'ex corteggiatore e volto noto nel mondo del gossip Amedeo Venza. I due hanno pubblicato una foto in cui si vede la sagoma di due ragazzi che si baciano, ma non si capisce bene chi siano. Venza è ...

U&D - Deianira Marzano smaschera Manuel Galiano : 'Eri con un'escort' : È ancora polemica sul presunto tradimento di Manuel Galiano nei confronti di Giulia Cavaglià. Infatti, dopo che l'ex corteggiatore ha rotto il silenzio sui social, smentendo le voci riguardanti la crisi con la bella ex tronista, sono arrivate delle nuove accuse da parte del profilo Instagram di Deianira Marzano, detta La Terribile. Quest'ultima pare che abbia svelato ulteriori dettagli sul caso, riuscendo a smascherare Manuel. Sembra infatti che ...

Manuel Galiano : "Non ho baciato un'altra ragazza ad Ibiza" : Manuel Galiano, dopo il rientro in Italia da una vacanza ad Ibiza con gli amici, ha voluto smentire il fatto di aver tradito la fidanzata Giulia Cavaglià con una ragazza italiana in un locale della zona. Il ragazzo, poche ore fa, è stato avvisato in aeroporto piuttosto afflitto per la situazione.prosegui la letturaManuel Galiano: "Non ho baciato un'altra ragazza ad Ibiza" pubblicato su Gossipblog.it 28 giugno 2019 00:44.

Manuel Galiano avvistato in lacrime all'aeroporto di Ibiza : Dopo essere stato scelto da Giulia Cavaglià a "Uomini e donne", Manuel Galiano sarebbe stato avvistato, in aeroporto, mentre era visibilmente annichilito dal dolore. Tutti coloro i quali si erano detti favorevoli alla scelta di Giulia Cavaglià fatta ad "Uomini e donne" dovranno, forse, ricredersi. --La maggior parte del pubblico del dating-show di Maria De Filippi aveva appoggiato la Cavaglià, la quale al termine del suo trono ha ...

Manuel Galiano piange all'aeroporto di Ibiza (FOTO) : Il giallo sul presunto tradimento di Manuel Galiano ai danni di Giulia Cavaglia non ha ancora trovato risoluzione. E' circolata la notizia di un bacio tra l'ex corteggiatore e una ragazza in un locale a Ibiza dopo un video segnalato dall'influencer Deianira Marzano nella quale compare un ragazzo (non è stato chiarito se fosse davvero Manuel) mentre scambia tenerezze con un'altra ragazza. Uomini e ...