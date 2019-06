Mai viste così tante offerte sul Play Store | oltre 90 app e giochi in sconto

Ondata di caldo africano - frantumati tantissimi record al Nord : temperature Mai viste - tutti i DATI : La giornata di Giovedì 27 Giugno 2019 verrà ricordata a lungo per la storia meteorologica dell’Italia: rimarrà per sempre una di quelle date cerchiate di rosso nel calendario degli annali climatologici del nostro Paese. Come le Previsioni Meteo avevano ampiamente preannunciato, sono stati battuti numerosi record di caldo a testimonianza che s’è trattato di un’Ondata di calore senza precedenti nella storia degli ultimi secoli ...

Governo - Salvini : “Evitare la procedura - ma non a ogni costo”. Di Maio : “Non si tagliano le tasse facendo interviste” : Abbassare le tasse “è un dovere di chiunque sia al Governo al paese” ed “evidentemente evitare l’infrazione è obiettivo di tutti ma non a ogni costo“. Mentre il premier Giuseppe Conte è impegnato nella “complessa e difficile” trattativa con Bruxelles – così l’ha definito lui stesso – per scongiurare l’apertura di una procedura per debito eccessivo, da Milano il suo vice leghista ...

Luigi Di Maio risponde a Matteo Salvini : “Abbassare le tasse richiede lavoro - non interviste” : Luigi Di Maio ha risposto a Matteo Salvini, che ha minacciato di lasciare il governo, sottolineando che "La Lega ha vinto le elezioni europee, non può continuare a dire che è colpa degli altri, sembra che stia all’opposizione e non al governo", mentre le tasse si abbassano "con il lavoro e non con le interviste sui giornali".Continua a leggere

Caos procure - il legale di Lotito : “Mai dato il consenso alle interviste pubblicate oggi” : Gian Michele Gentile, legale del presidente della Lazio, Claudio Lotito, in una nota precisa che non è stato prestato alcun consenso alla pubblicazione delle parole apparse oggi sui quotidiani: “L’avv. Gian Michele Gentile, a nome e per conto del dott. Claudio Lotito, precisa che il Presidente della Lazio non ha reso nessuna delle interviste pubblicate sui quotidiani odierni, non avendo dato nessun consenso alle stesse, e che ...

Ecco la nuova Ferrari Sf90 - il video di debutto della prima ibrida del Cavallino rampante : “Prestazioni Mai viste” : Ferrari inaugura una nuova era nella sua storia introducendo nella propria gamma la prima vettura ibrida Phev (‘Plug-in Hybrid Electric Vehiclè) di serie, la Sf90 Stradale. La nuova Ferrari Sf90 Stradale, spiega il Cavallino, “è una vettura estrema in ogni sua parte e rappresenta una svolta epocale, perché offre livelli di prestazioni finora mai visti su una vettura di serie”. La supercar ha 1000 cv di potenza massima, un ...

Da Nancy Pelosi alla Gioconda Mai viste prima : l'era dei deepfake è appena cominciata : Un video rallentato ad hoc fa sembrare la leader dem brilla. Si tratta di una tecnica tanto banale, quanto efficace. Ma è solo l'inizio: una ricerca di Samsung ha appena dimostrato di riuscire a creare delle animazioni false partendo da una sola immagine

Da Nancy Pelosi alla Gioconda Mai viste prima : l'era dei deepfake è appena cominciata : Un video rallentato ad hoc fa sembrare la leader dem brilla. Si tratta di una tecnica tanto banale, quanto efficace. Ma è solo l'inizio: una ricerca di Samsung ha appena dimostrato di riuscire a creare delle animazioni false partendo da una sola immagine

Uffizi - il museo inaugura 14 nuove sale dedicate al ‘500 : esposte anche molte opere Mai viste prima : FQ Magazine Dani Osvaldo, la ex compagna: “Mi lasciò incinta e con una bimba di tre anni. Ma ora, grazie a Milly Carlucci…” La “Venere di Urbino” di Tiziano in una stanza appositamente dedicata. Il ritorno in Galleria, dopo quasi dieci anni di lontananza dagli occhi del pubblico, della monumentale “Madonna del ...

EUROPEE 2019/ Viste dalla Cina : perché Di Maio non fa come Renzi e si dimette? : Il voto europeo cambia gli equilibri non solo in Italia ma anche nel continente. Cina, Usa e Russia sono però destinate a disgregare l'Unione Europea

Harry e Meghan - ecco le immagini Mai viste delle loro nozze : Attualità “Meghan Markle ha chiamato il figlio come il gatto morto mangiando chicchi d’uva ghiacciati” di F. Q. Le immagini inedite delle nozze, per festeggiare il primo anno di matrimonio. Così Harry e Meghan hanno deciso di condividere con i tantissimi fan alcune foto delle loro nozze fino a oggi mai viste e per farlo hanno ...

Dipinti - sculture e opere Mai viste : apre al pubblico la Collezione Cerruti : Dipinti, sculture e opere mai viste: apre al pubblico la Collezione CerrutiDipinti, sculture e opere mai viste: apre al pubblico la Collezione CerrutiDipinti, sculture e opere mai viste: apre al pubblico la Collezione CerrutiDipinti, sculture e opere mai viste: apre al pubblico la Collezione CerrutiDipinti, sculture e opere mai viste: apre al pubblico la Collezione CerrutiDipinti, sculture e opere mai viste: apre al pubblico la Collezione ...