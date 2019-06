L’aut aut di Toti | ripartire da primarie o strade si separano Gelmini | “Non puoi imporre

ilfogliettone

(Di sabato 29 giugno 2019) "Se in questo partito siamo disponibili a far rientrare tutti come eravamo capaci una volta, a mettere i gazebo nelle piazze e far venire i cittadini a chiedere di dare un giudizio su di noi, io credo che si possa. Chi vince vince e lealmente lo sosterremo tutti. Chi pensa che questo non sia possibile, lo dica subito perche' io penso che lesi separeranno". Con queste parole il coordinatore nazionale di Forza Italia Giovanniha chiuso il suo intervento all'incontro politico "Il Futuro per Forza"."Stare a vedere per codardia, per insipienza e incapacita' di leggere la realta' e ripetere una storia che e' finita e' passata e gli elettori hanno bocciato, io non ci sto", ha aggiunto. Nel suo discorso,si e' detto "disponibile a discutere di tutto" tranne che mettere in discussione ledel partito. "Non sto alla finestra a vedere Forza Italia che muore: ...

