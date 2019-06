La richiesta di una giusta soluzione per i Diplomati Magistrali in ruolo con riserva

scuolainforma

(Di sabato 29 giugno 2019) La partita deiè ancora aperta e non intendono arrendersi, cercando di far presa ancora una volta sul Miur e sulla necessità di trovare unaconsona alla loro complicata situazione. Proprio a tal proposito la lettera che segue, firmata Cub Piemonte, è arrivata in redazione per poter far sentire la voce di questi insegnanti: “Siamo un gruppo di docenti/e, ancora precari in attesa del, uniti nelle lotta con i/le nostri/e colleghi/colleghe già in. Sono anni che si sente parlare della situazione del precariato scolastico in Italia come di una piaga insoluta, senza mai rilevare il colpevole. I vari governi succedutisi hanno sempre promesso soluzioni per il precariato scolastico, ma mai messo in atto qualcosa di radicale e realmente risolutivo, che non creasse nel tempo divario tra le categorie. Riconosciamo nella lotta ...

amnestyitalia : 'Non hanno risparmiato nessuna parte del suo corpo, lo hanno usato come una lavagna.' Oggi è la Giornata Internazi… - rubio_chef : HELP @seawatch_intl La Corte di Strasburgo ha reso noto di aver ricevuto una richiesta di «misure provvisorie» da p… - giornalettismo : La Polizia Municipale di #Cagliari chiede 7500 euro agli organizzatori del #SardegnaPride. Una richiesta simile non… -