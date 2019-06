De Laurentiis | “Albiol voleva andare via da due anni | non potevamo trattenerlo ancora“

ilnapolista

(Di sabato 29 giugno 2019) Il presidente del Napoli Deha parlato ai microfoni di Kiss Kiss di tutto ed anche dell’addio di Albiol e alla domanda perché ha risposto: “Abbiamo accettato la sua richiesta perché glielo dovevamo. Negli ultimi duevia e l’abbiamo convinto a restare. Adesso non. Albiol, ti dico grazie, salutami la tua famiglia, so che per te sono statiimportanti. Sono contento del tuo ritorno in patria. Abbiamo potuto cederlo perché sono cresciuti Chiriches, Maksimovic e Luperto accanto a Koulibaly, quindi staremmo a posto. Ma se vogliamo fare qualche passo in più possiamo farlo, ci stiamo provando e vediamo in che direzione. Spesso noi presidenti veniamo tirati per la giacchetta, tutti ci dicono chi prendere. Anche via web mi arrivano suggerimenti. Ho trovato sul tavolo una quindicina di difensori centrali, allora ho pensato che questo ruolo ...

