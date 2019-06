Splendida notizia per Arek Milik | il bomber segna il gol più bello

forzazzurri

(Di venerdì 28 giugno 2019) Più delle 20 reti stagionali, 17 solo in campionato, più del secondo posto alle spalle della Juventus: il gol più, Arkadiuszl’ha fatto con la sua Jessica. Lei si chiama Jessica Ziolek, modella polacca molto seguita sui social, e con due sole lettere ha reso l’attaccante del Napoli l’uomo più felice del mondo: “Ha detto sì” annuncia. Presto le nozze per la coppia, sempre unita e innamorata di Napoli, come aveva confermato la stessa modella in un’intervista di alcuni mesi fa: “​Napoli mi piace moltissimo, sono affascinata da Spaccanapoli, credo rappresenti il cuore della città e poi quei vicoli mi incuriosiscono sempre. Mi piace passeggiare di notte a Mergellina, ma anche la mattina adoro fare jogging al Virgiliano. Poi d’estate ci rilassiamo e visitiamo le isole qui vicino”. Leggi anche : Radio Kiss Kiss Napoli – ...

