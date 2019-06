Sorteggi non facili per le azzurre a Wimbledon

ilfogliettone

(Di venerdì 28 giugno 2019)nonper le. Gli incroci del main-draw della terza prova stagionale dello Slam che si disputa da lunedì sull'erba dell'All England Lawn Tennis non è stato particolarmente favorevole alle: Camila Giorgi affronterà l'ucraina Yastrenska mentre Giulia Gatto-Monticone dovrà vedersela con Serena Williams. La Giorgi, rientrata ad Eastbourne dopo tre mesi di assenza per l'infortunio al polso, è chiamata a difendere i quarti raggiunti lo scorso anno quando fu fermata solo da Serena Williams.La maceratese n.41 del mondo è stataata al primo turno contro l'ucraina Dayana Yastremska, 19 anni da compiere il prossimo 11 luglio, numero 36 Wta, una delle sei giocatrici che in questa stagione hanno già vinto più di un titolo. La Giorgi si è aggiudicata in tre set l'unico precedente nel primo turno delle qualificazioni di Strasburgo (terra) nel 2017. ...

