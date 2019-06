Paola Nugnes è stata espulsa dal MoVimento 5 Stelle

Il M5s ha espulso Paola Nugnes : Paola Nugnes espulsa dal Movimento 5 stelle. Il provvedimento è stato comunicato dal blog delle Stelle e arriva all'indomani del voto contrario della senatrice alla questione di fiducia posta dal governo al decreto crescita a Palazzo Madama. "Io non mollo, resto al Senato", reagisce Nugnes, definendo una "abiura" la misura cui è stata sottoposta. E mentre nel blog si chiedono le dimissioni da senatrice, in sua difesa interviene Roberto Fico. ...

Paola Nugnes espulsa dal Movimento 5 Stelle : "Ora si deve dimettere" : “Oggi il capogruppo del Movimento 5 Stelle Stefano Patuanelli ha comunicato al presidente del Senato e alla diretta interessata l’espulsione di Paola Nugnes dal gruppo parlamentare del M5S al Senato. Nugnes, che ha rilasciato una intervista al quotidiano “il manifesto” in cui affermava il suo intendimento di lasciare il M5S per passare al Gruppo Misto, a nostro avviso dovrebbe dimettersi e liberare il posto. Inoltre ha ...

Paola Nugnes espulsa dal Movimento 5 Stelle : “Si dimetta e lasci il posto da senatrice” : Il Movimento 5 Stelle ha espulso la senatrice dissidente Paola Nugnes. Era stata lei stessa, negli scorsi giorni, ad annunciare il suo addio al M5s, facendo sapere di essersi iscritta al gruppo Misto di Palazzo Madama. Oggi, con un post sul blog delle Stelle, il M5s torna a chiedere a Nugnes di dimettersi e lasciare il suo posto al Senato.Continua a leggere

