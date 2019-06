huffingtonpost

(Di venerdì 28 giugno 2019) Morire soffocata a 21 anni in, esibendosi come cam-a pagamento su internet. È il dramma che ha coinvolto Hope Barden, ragazza britannica deceduta per accontentare le richieste di un suo cliente abituale. Lo riporta la testata Independent.Jerome Danger, uomo 45enne, aveva convinto la giovane ad esibirsi in esclusiva per lui in cambio di somme di denaro più alte, facendo richieste sempre più estreme fino allo sventurato epilogo.La notizia viene diffusa solo in queste ore, ma il tragico avvenimento risale al 15 marzo dello scorso anno, quando l’uomo aveva chiesto ad Hope di esibirsi in un gioco erotico che prevedeva di legare e stringere qualcosa al suo collo fino a rimanere senza respiro per qualche istante. Un gioco finito male, in cui Hope è morta per soffocamento in, davanti alla web-cam e allo sguardo del cliente.A quanto pare, ...

SkyTG24 : 'Chi sbaglia paga. Non dico solo quella sbruffoncella di questa Comandante che fa politica sulla pelle di qualche d… - matteosalvinimi : L'Italia non si fa dettare le regole da una Ong pagata da chissà chi. Se la #SeaWatch avesse avuto a cuore la salut… - elena51847647 : RT @HuffPostItalia: Pagata per strangolarsi in video, cam-girl 21enne muore in diretta -