Le speranze dei 42 a un miglio da terra | “Torture e prigionia ora sogno solo l’Europa” 

L’esercito reprime nel sangue le speranze dei sudanesi : I militari hanno interrotto i negoziati aperti con la società civile dopo che le proteste hanno portato alla deposizione di Omar al Bashir. Leggi

"M5s ha tradito le nostre speranze". Il pentimento dei vip che non voteranno più i grillini : Attori, intellettuali, cantanti. Erano in tanti ad aver fatto il proprio endorsement per il Moviemento 5 Stelle. Ma oggi in molti hanno iniziato a manifestare il proprio pentimento. Si legge sulla Stampa: In questi giorni se n’è accorta bene Fiorella Mannoia, cantautrice, di sinistra, che nel 2013 spiegava: «I 5 stelle sono davvero in gamba, hanno tutti contro. Io sono di sinistra, per questo non voto Pd». (...) ...

A bordo della nave della legalità - fra speranze e coraggio dei giovani nel combattere la criminalità : Guardando negli occhi e ascoltando i 1.500 studenti imbarcatisi ieri a Civitavecchia sulla nave della legalità e arrivati stamattina a Palermo per partecipare alla cerimonia in programma per l’anniversario della strage di Capaci, sembra che Giovanni Falcone non sia mai andato via. Idem dicasi per le altre vittime della mafia che, come accade da an...

L’Aquila Grandi speranze - Ultima Puntata : La Resa Dei Conti! : L’Aquila Grandi Speranze, trama Ultima Puntata: Silvia prova l’ultimo disperato tentativo per scoprire se Costanza è ancora viva. Anche Franco, però, questa volta ha una pista. Margherita chiamata ad un’importante decisione! Siamo giunti al capolinea per “L’Aquila Grandi Speranze”, in onda su Rai Tre. Tutte le storie in sospeso troveranno una conclusione, positiva o negativa che sarà. Silvia è ormai una mina vagante alla ricerca di qualcosa ...