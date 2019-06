Facebook paga anche in Italia per lo scandalo Cambridge Analytica | 1 milione di multa

wired

(Di venerdì 28 giugno 2019) Mark Zuckerberg, fondatore di(Getty Images) Scattainunacontroper il caso Cambrigde. Il Garanteno della privacy ha sanzionato il social network per undi euro “per gli illeciti compiuti” dalla società inglese, che tra i fondatori annovera Steve Bannon, l’ex stratega della comunicazione di Donald Trump. La app incriminata Dalle indagini del garante è emerso che 57ni avevano scaricato This is your digital life attraverso il login via, una app per test psicologici che ha raccolto i dati di 87 milioni di utenti in tutto il mondo, adoperati poi per manipolare l’esito delle elezioni presidenziali degli Stati uniti nel 2016. Tuttavia, grazie alla condivisione dei dati degli amici, dai 57 utenti iniziali l’app ha potuto accedere alle informazioni di altre 214.077 persone. Senza che queste l’avessero scaricata, ...

