Carola è una donna coraggiosa a cui sui social augurano lo stupro

(Di venerdì 28 giugno 2019)Rackete è la capitana della Sea Watch, in questi giorni oggetto di discussione e minacce di inchieste e incarcerazioni. Perché? Perché tiene testa al Capitano con la ruspa in mano. A colui il quale con il decreto sicurezza bis ha rafforzato l’ipotesi di reato per chi tende una mano alle persone, agli esseri umani, che rischiano di crepare in mare.è unae come tante altre che sono state redarguite e insultate da haters di estrema destra, perché hanno esposto striscioni con slogan antirazzisti o perché hanno espresso opinioni contro Salvini, ha subito e continua a subire una lapidazione vergognosa da parte di chi –o uomo che sia – non fa altro che credere ciecamente nei propri leader e sfogare odio contro colei che non abbassa la testa., sfida il maschilismo retrogrado della cultura fascista dell’Italia che ...

