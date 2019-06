Bagliori di onde radio dallo spazio profondo | scoperta l’origine di alcuni FRB

meteoweb.eu

(Di venerdì 28 giugno 2019) Per la prima volta nella storia dell’astronomia è stata individuata la precisa provenienza difastburst, i potentidiprovenientiscoperti nel 2007. Solitamente – spiega Global Science – si manifestano come un impulsotransitorio, con durata di pochi millisecondi. Si tratta di lampi molto luminosi nella banda, provenienti da regioni del cielo esterne alla Via Lattea. La, pubblicata su Science, è frutto del lavoro di un team internazionale di ricercatori che, dopo 12 anni di osservazioni, avvalendosi del potente occhio deltelescopio australiano Askap, ha determinato il punto esatto dell’evento cosmico con una precisione senza precedenti: l’esplosione proviene da una galassia di dimensioni simili alla Via Lattea, situata a circa 3,6 miliardi di anni luce di distanza. La raffica di...

TRacconto : I suoi occhi, Ciò che a vedere non si crede, Erano tacito rumore innalzato dalle onde, Grandi quanto scuri, Lucidi… -