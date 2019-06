Asteroid Day | sciame delle Tauridi osservato speciale per evitare una nuova Tunguska

meteoweb.eu

(Di venerdì 28 giugno 2019) Conto alla rovescia per l’Day: il 30 giugno sara’ infatti la giornata internazionale indetta dalle Nazioni Unite per aumentare la consapevolezza suglii e la necessita’ di sorvegliare quelli potenzialmente pericolosi per la Terra. Tante le iniziative in Italia e nel mondo, proprio nelle ore in cui si puntano i telescopi verso lometeoricobeta, diventato un ‘’ perche’ potrebbe teoricamente celare pericolosi ‘sassi cosmici’ come quello che il 30 giugno 1908 cadde in Siberia, a, provocando il piu’ terribile impatto della storia moderna, con 80 milioni di alberi rasi al suolo in un’area di oltre 2.000 chilometri quadrati. A suggerirlo e’ uno studio della Western University, in Canada, in via di pubblicazione sulla rivista Monthly Notices of the Royal ...

dinosaurantonio : RT @mediainaf: Domenica 30 giugno è l'#AsteroidDay. Ne approfittiamo per ripercorrere insieme ad Albino Carbognani gli #impatti più signifi… - Queen4everBlog : Il 30 Giugno è l'Asteroid Day. Gli eventi italiani... - Queen4everBlog : LINK IN BIO+++IL 30 GIUGNO È L'ASTEROID DAY: GLI EVENTI IN ITALIA CON IL VIRTUAL TELESCOPE PROJECT+++ Domenica sarà… -