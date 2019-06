AIDS | 100mila con HIV in cura in Italia | nuova terapia a singola compressa

meteoweb.eu

(Di venerdì 28 giugno 2019) Sopprimere la carica virale di un paziente sieropositivo per ridurre il rischio di trasmissione del virus ad altri. E’ l’obiettivo principale della comunità scientificana, che oggi ha a disposizione perre oltre gli 100 mila sieropositivi nel nostro Paese un’arma in più: è stata approvata dall’Aifa una. “E’ un regime potente, sicuro, facile da assumere, con scarsi effetti collaterali e un basso tasso di interazione con altri farmaci e con il cibo“, spiega Andrea Antinori, direttore della Uoc Immunodeficienze virali dell’Istituto nazionale per le malattie infettive ‘Spallanzani’ di Roma. Il nuovo trattamento, sviluppato da Gilead Sciences, è a base di bictegravir, emtricitabina, tenofovir alafenamide (Bif, Ftc,Taf) da assumere una volta al giorno per il trattamento dell’infezione da Hiv-1. ...