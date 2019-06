Affidi illeciti Emilia | al via interrogatori Pm | “Sindaco arrestato non ha accuse in

Affidi illeciti - le storie di Giulia e RobertoLei sgridata con bestemmie affinché confessasseLui abusato nella nuova famiglia "per colpa sua" : Giulia , affidata all'ex compagna di un'assistente sociale (ora arrestata), veniva vessata per i capelli sciolti. Roberto abusato da un 17enne (anche lui in affido): "Chissà che segnali avrà mandato perché fosse predabile" scrivevano di lui gli psicologi nella relazione dopo la violenza.

Reggio Emilia - Affidi illeciti di bambini. Fontana : ‘Subito inchiesta parlamentare’. Di Maio : ‘Verificare tutto il sistema’ : “Ci siamo già attivati per istituire una commissione d’inchiesta sulle comunità familiari che accolgono minori”. È questa la risposta del ministro per la Famiglia, con delega alla tutela minori, Lorenzo Fontana, all’inchiesta della procura di Reggio Emilia che in queste ore ha visto indagati 18 tra sindaci, medici, assistenti sociali, psicologi e psicoterapeuti accusati di aver sottratto minori alle proprie famiglie per darli ...