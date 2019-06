Via il nome di Angelo Vassallo dei circoli Pd | la sua storia non vi appartiene

Omicidio Vassallo - il fratello attacca : «Via il nome di Angelo dai circoli Pd» : Rimuovere il nome di Angelo Vassallo dai circoli del Partito democratico a lui intitolati. A chiederlo è Dario Vassallo, presidente della Fondazione Angelo Vassallo e fratello del sindaco...

Come avViare automaticamente programmi su GNOME Shell : Da un po’ di giorni vi state chiedendo Come avviare automaticamente programmi su GNOME Shell in modo da iniziare a lavorare fin da subito senza ogni volta aprire manualmente i software di cui avete bisogno. leggi di più...

Caso Alfieri - sentito dai pm Dario Vassallo : “Pd consapevole di come si muoveva. Via il nome di mio fratello dai circoli” : Dario Vassallo, presidente della Fondazione Angelo Vassallo sindaco pescatore e fratello del primo cittadino di Pollica ucciso il 5 settembre 2010, si è presentato oggi dal pm anticamorra di Salerno Vincenzo Montemurro. Il magistrato della Procura guidata dal facente funzione Luca Masini lo aveva convocato per sentirlo come persona informata dei fatti nell’ambito dell’inchiesta sul voto di scambio politico-mafioso nel Cilento, che vede indagato ...

Panchina Genoa - il tweet di Di Marzio è eloquente : Via Prandelli - il primo nome è un altro tecnico della Serie A [FOTO] : Una salvezza, sofferta, dopo un girone di ritorno disastroso. Il tutto, intorno ad un ambiente tutt’altro che tranquillo, con la contestazione dei tifosi contro la proprietà, l’annuncio della messa in vendita e i primi interessamenti. Ma intanto per il Genoa è momento di iniziare a pensare alla prossima stagione, a partire dalla Panchina. Qualche ora fa vi avevamo detto dei dubbi in merito alla permanenza da parte di Cesare ...

Carta d’imbarco per Marte : il proprio nome in un chip inViato sul Pianeta Rosso : Anche se passeranno anni prima che l’uomo possa colonizzare Marte, la Nasa sta già dando al pubblico la possibilità di inviare il proprio nome – inciso su un chip – che verrà inviato a bordo del rover Mars 2020. La partenza della missione è prevista a luglio del prossimo anno, mentre l’arrivo sul Pianeta Rosso è in programma per febbraio 2021. Mars 2020 ha un peso di circa 1000 chili e il suo obiettivo sarà quello di studiare l’abitabilità di ...

Calciomercato Psg : Via Buffon - il nome nuovo è De Gea : Secondo la stampa inglese, il Psg sarebbe pronto a salutare Gianluigi Buffon dopo soltanto una stagione. Il sostituto potrebbe essere David De Gea, in scadenza di contratto nel 2020 e che il Manchester United vorrebbe evitare di perdere a zero. I Red Devils stanno lavorando sul rinnovo di contratto del portiere spagnolo, ma De Gea chiede 20 milioni a stagione. Il Psg sarebbe pronto a garantire all’estremo difensore una cifra molto ...

Giro d’Italia 2019 : le tappe chiave che decideranno la Corsa Rosa. Dalle cronometro al tappone con GaVia e Mortirolo : In un percorso così variegato come quello del Giro d’Italia 2019, saranno cinque i giorni che potrebbero, anzi, dovrebbero decidere la sorte della Corsa Rosa e sentenziare giorno dopo giorno il podio definitivo di questa 102^ edizione. La prima è sicuramente la tappa numero 9 di domenica 19 maggio, ovvero la cronometro di 34,8 km da Riccione a San Marino. È una giornata chiave e probabilmente già decisiva per la maglia Rosa. Dopo questa ...

Giro d’Italia 2019 : il percorso e l’altimetria delle 21 tappe. Tre cronometro - sfilza di salite - GaVia e Mortirolo decisivi : Il percorso del Giro d’Italia 2019 si preannuncia particolarmente impegnativo, sono previsti 3578 km spalmati su 21 tappe nell’arco di tre settimane. La Corsa Rosa, che scatterà sabato 11 maggio da Bologna e si concluderà domenica 2 giugno a Verona, può essere divisa in due parti: la prima senza particolari difficoltà altimetriche ma con due cronometro molto insidiose e la seconda caratterizzata da tantissime salite che ...