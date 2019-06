Psg | la madre di Rabiot | “Nessuna proposta di rinnovo”

calcioweb.eu

(Di giovedì 27 giugno 2019) Veroniquedi Adrien centrocampista vicino al passaggio alla Juventus, smentisce l’indiscrezione di una nuova offerta di rinnovo del Psg: “Voglio fare una smentita formale. Non c’è stata alcuna discussione tra me e Leonardo. Da quando è tornato l’ho sentito una volta, ci siamo salutati con cortesia. Non c’era una offerta prima, non c’è adesso e non ce ne saranno”. Calciomercato Juventus, èil primo regalo per Sarri: 10 giorni ed il francese sarà bianconeroL'articolo Psg, ladi: “Nessunadi rinnovo” CalcioWeb.

